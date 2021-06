Guardare alla sostenibilità anche quando si tratta di beauty routine è una filosofia che Frame abbraccia appieno e che, con una nuova iniziativa, sposa alle ormai note pochette firmate Vogue, GQ e Vanity Fair in vendita esclusivamente nello store di piazzale Cadorna 7. Qui, a partire dal 24 giugno, saranno disponibili tre beauty set pensati per l’estate in collaborazione con Agenov.

Agenov è un brand di skincare vegana che propone cosmetici ecosostenibili e cruelty free dove la tecnologia italiana incontra la natura incontaminata della foresta amazzonica. In particolare, la pochette di GQ pensata per l’uomo contiene un olio lenitivo e una saponetta artigianale al burro di Cupuaçu, 100% vegetale, che lascia la pelle incredibilmente morbida e idratata.

Pochette uomo GQ

La pochette firmata Vogue annovera invece prodotti unisex: l’acqua idratante e l’olio viso & corpo pre & doposole con attivatore dell’abbronzatura della linea Tropical Fruits.

Pochette Unisex Vogue

Mentre la pochette di Vanity Fair, dedicata alla donna, accoglie latte detergente, tonico rivitalizzante e crema 24h della linea Amazonian Ingredients. Coccole deluxe insomma, da regalare o da regalarsi, in una combinazione che coniuga accessori e skincare in un modo del tutto esclusivo.

Pochette Donna Vanity Fair

I set sono raggiungibili nello store di Frame, aperto dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 18.30. Per ricevere informazioni o acquistarli online vi basterà scrivere in direct sul profilo Instagram di Frame.