Única rodovia que liga Roraima ao restante do país, BR-174 tem trecho com atoleiros e quase intrafegável

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Roraima afirma que problema tem se agravado ao longo dos meses e cobra ação do Dnit. Trecho da BR-174, entre Roraima e o Amazonas, tem trecho sem asfalto

Setrans/Divulgação

Única rodovia que liga Roraima ao restante do Brasil, a BR-174 tem um trecho de 30 quilômetros com atoleiros e quase intrafegável. O problema impacta diretamente no transporte de cargas e tráfego de veículos de grande porte que chegam ao estado com alimentos e combustível.

O trecho ruim se inicia no rio Alalau e se entende por 30 quilômetros, já na território indígena Waimiri Atroari, entre Roraima e o Amazonas.

Sem asfalto, o trajeto que poderia ser feito em meia hora tem demorado até duas horas, estima o empresário e presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setrans) de Roraima, Remídio Monai.

“O asfalto já não existe mais e virou um atoleiro. Os ônibus e caminhões que chegam lá precisam ser puxados para conseguir passar. O que estamos temos reivindicado ao Dnit [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes] é uma operação tapa buracos urgente dentro da reserva indígena Waimiri Atroari para que possamos dar condições de trafegabilidade”, disse Remídio.

BR-174: única rodovia que liga Roraima ao restante do Brasil tem longos trechos com buracos e expõe motoristas a riscos

Imagens enviadas ao g1 pelo empresário mostram dezenas de veículos, a maioria de carga pesada, tentando atravessar o trecho com buracos e lama.

A falta de infraestrutura na BR-174 é um problema antigo. Em 2021, o g1 mostrou que a rodovia tinha trechos sem asfalto, sem acostamento e muitos buracos na pista. A rodovia federal é a única forma de sair ou chegar a Roraima por via terrestre, o que não deixa outra alternativa a não ser enfrentar as adversidades do percurso.

O Dnit informou em nota que informa que a ordem de início dos serviços para obras no trecho que corta a reserva indígena Waimiri Atroari foi assinada em 29 de dezembro do ano passado, com período de execução é até 20 de novembro de 2023.

“Os principais serviços em execução são remoção de atoleiros, escavação de valas de drenagem, entroncamento de pedra, base de brita graduada e execução de capa asfáltica. Ressaltamos que devido ao período de chuvas diárias e intensas, os serviços estão prejudicados no local”, frisou o Departamento.

Como se trata da mais importante rodovia do estado, a reportagem também procurou o governo que informou que “tem mantido diálogo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito no que diz respeito às cobranças dos serviços de manutenção e melhorias na BR-174.”

Carro enfileirados enquanto tentam atravessar trecho da BR-174, entre Roraima e Amazonas

Setrans/Divulgação

valipomponi