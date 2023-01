Unicamp 2023: comissão antecipa e divulga lista de aprovados no vestibular; veja nomes

Primeira chamada estava prevista para 6 de fevereiro, mas foi divulgada nesta quinta-feira (26). Já a segunda está programada para 13 de fevereiro. Candidatos respondem questões da primeira prova da 2ª fase da Unicamp 2023

Júlio César Costa/g1

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) liberou nesta quinta-feira (26) a lista de aprovados no exame de 2023. A primeira chamada estava inicialmente prevista para 6 de fevereiro, mas foi antecipada.

CLIQUE AQUI E CONFIRA A LISTA COMPLETA

A universidade estadual convocou 2.535 pessoas para 69 cursos. Na segunda e última fase do vestibular, 11.634 candidatos fizeram as avaliações em 17 cidades de São Paulo, além de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e Salvador (BA). A abstenção final foi de 8,5%.

“Todos os convocados nesta chamada deverão realizar sua matrícula não presencial, das 9h do dia 7 de fevereiro até as 17h do dia 9 de fevereiro, exclusivamente pela internet, na página da Comvest”, diz a comissão.

Quem não realizar a matrícula dentro do prazo, será excluído da modalidade.

Já as notas dos candidatos no vestibular 2023 estarão disponíveis a partir de terça-feira (31). A segunda chamada, por sua vez, está prevista para 13 de fevereiro.

Cotas

Os candidatos aprovados por meio das cotas étnico-raciais e que autorizaram o uso da fotografia como parte do processo de validação pela Comissão de Averiguação receberão um e-mail com instruções para a matrícula.

Já aqueles que não autorizaram ou precisam do processo complementar receberão orientações para comparecer à banca antes de iniciar o processo de matrícula.

“A validação da autodeclaração apresentada pelos candidatos optantes pelas cotas étnico-raciais somente ocorrerá após a avaliação de fenótipo realizada pela Comissão, ficando a matrícula condicionada à aprovação da Comissão de Averiguação, conforme a resolução GR-074/2020, que instituiu o procedimento de heteroidentificação”, diz nota da Comvest.

Matrícula na 2ª opção de curso

A matrícula para quem foi aprovado na segunda opção também é feita pela internet. Neste caso, o estudante deve optar ou não por aguardar uma possível vaga para o curso de primeira opção, por remanejamento.

“Candidatos de segunda opção que não fizerem a matrícula pela internet perderão essa vaga (segunda opção), mas continuarão concorrendo ao curso de primeira opção, podendo, assim, serem convocados nas próximas chamadas, de acordo com os critérios de classificação”, explicou a comissão.

Como foram as provas?

A Unicamp teve pela primeira vez, nesta 2ª fase, provas coloridas com objetivo de deixá-las mais didáticas para os participantes. A medida foi elogiada pelos estudantes.

Questão dissertativa: 4 pontos cada

Cada questão tem dois itens: 2 pontos cada item

Domingo: mesma prova para todos

Redação: duas propostas de textos para que o candidato escolha e execute apenas uma;

Língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa, com seis questões;

Duas questões interdisciplinares em língua inglesa;

Ciências da natureza (interdisciplinar): duas questões;

Segunda: provas comuns a todos os candidatos

Matemática: seis questões;

Ciências humanas (interdisciplinar): duas questões;

Segunda: provas de conhecimentos específicos

Candidatos da área de ciências biológicas/saúde: seis questões de biologia e seis questões de química;

Candidatos da área de ciências exatas/tecnológicas: seis questões de física e seis questões de química;

Candidatos da área de ciências humanas/artes: seis questões de geografia e seis questões de história, englobando conteúdos de filosofia e sociologia;

Os dez cursos mais concorridos

Medicina

Arquitetura e urbanismo

Ciência da computação

Ciências biológicas

Engenharia de computação

Comunicação social – midialogia

Farmácia

Enfermagem

Ciências Econômicas (integral)

História

Cronograma

Divulgação da primeira chamada: 26 de janeiro de 2023

Divulgação das notas: 31 de janeiro de 2023;

Matrícula on-line da primeira chamada: 7 a 9 de fevereiro de 2023;

Divulgação da segunda chamada: 13 de fevereiro de 2023.

