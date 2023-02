Unicamp 2023: comissão divulga 2ª lista de aprovados via Enem e olimpíadas de conhecimentos

Universidade publicou listas que totalizam 482 convocados nas duas modalidades. Comissão também divulgou novas chamadas para os vestibulares tradicional e indígena, com 304. Candidatos durante a 2ª fase do Vestibular 2023 da Unicamp

Júlio César Costa/g1

A Unicamp divulgou na tarde desta terça-feira (28) duas listas com 482 aprovados em segunda chamada para vagas na graduação por meio das modalidades que usam as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o desempenho em olimpíadas de conhecimentos. Veja abaixo detalhes.

Além disso, a universidade estadual também publicou a quarta lista de nomes para ingresso por meio do vestibular tradicional, e a terceira relação de convocados no vestibular indígena.

Juntas, todas as listas publicadas pela Unicamp totalizam 786 nomes.

Listas

Via Enem – 409 convocados em 2ª chamada – veja nomes;

Via olimpíadas – 73 convocados em 2ª chamada – confira a relação;

Tradicional – 287 convocados em 4ª chamada – saiba quem são;

Indígena – 17 convocados em 3ª chamada – confira os aprovados.

Matrícula

Em nota, a comissão organizadora dos vestibulares da Unicamp (Comvest) destacou que os convocados devem realizar a matrícula on-line nesta quarta (1º), das 9h às 17h, pelo site da comissão. Para isso, é preciso informar número de inscrição, data de nascimento e senha de cadastro.

De acordo com a universidade, quem for convocado em mais de uma modalidade deve escolher em qual processo fazer matrícula e usar a senha específica da modalidade. As aulas começam dia 2.

Enem-Unicamp

Na modalidade Enem-Unicamp, as provas são de responsabilidade do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação.

Os pesos e notas mínimas exigidas em cada prova estão descritos no edital e na página da Comvest. Já a distribuição de oportunidades atende ao seguinte critério:

Candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública: 50% das vagas.

Candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública e sejam autodeclarados pretos, pardos ou indígenas: 50% das vagas.

Vagas via olimpíadas

Já as vagas via olimpíadas de conhecimento são destinadas aos estudantes de escolas públicas e privadas que sejam medalhistas ou que se destacaram nas competições listadas em edital.

No caso do processo seletivo para indígenas, a Unicamp realiza o vestibular em parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Cada universidade oferta 130 vagas, destinadas a estudantes indígenas brasileiros que cursaram escolas públicas.

Vestibular indígena

“Os candidatos ao Vestibular Indígena 2023 deverão comprovar que pertencem a uma das etnias indígenas do território brasileiro, por meio da documentação especificada no edital, a ser entregue no dia da prova”, diz nota da comissão organizadora dos vestibulares (Comvest).

Calendário

As próximas chamadas de todas as modalidades serão divulgadas em 3 de março.

Orientações para cotistas

Os candidatos aprovados por meio das cotas étnico-raciais e que autorizaram o uso da fotografia como parte do processo de validação pela comissão de averiguação, diz a Comvest, receberão as instruções para matrícula por meio de e-mail. Já os que não autorizaram ou precisam do processo complementar receberão orientações para comparecer à banca antes de iniciar a matrícula.

“A validação da autodeclaração apresentada pelos candidatos optantes pelas cotas étnico-raciais somente ocorrerá após a avaliação de fenótipo realizada pela comissão, ficando a matrícula condicionada à aprovação da comissão de averiguação, conforme a resolução GR-074/2020, que instituiu o procedimento de heteroidentificação”, diz nota da Comvest.

Matrícula na 2ª opção

Os candidatos convocados para o curso escolhido como segunda opção devem realizar a matrícula pela internet e, optar ou não, por aguardar uma possível vaga para o curso de primeira opção – remanejamento. A Unicamp ressaltou ainda que os candidatos de segunda opção que não fizerem a matrícula pela web perdem essa vaga de segunda opção, mas concorrem ao curso de primeira opção e podem ser convocados nas próximas chamadas, de acordo com os critérios de classificação.

Vito Califano