Unicamp 2023: comissão divulga aprovados para vagas via Enem e olimpíadas de conhecimento

A Unicamp divulgou na tarde desta sexta-feira (17) as primeiras listas de aprovados para vagas na graduação por meio das modalidades que usam as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o desempenho em olimpíadas de conhecimentos. Confira abaixo detalhes.

Além disso, a universidade estadual também publicou a terceira lista de nomes para ingresso por meio do vestibular tradicional, e a segunda relação de convocados no vestibular indígena.

Via Enem – 675 convocados em 1ª chamada – veja nomes;

Via olimpíadas – 108 convocados em 1ª chamada – confira a relação;

Tradicional – 437 convocados em 3ª chamada – saiba quem são;

Indígena – 60 convocados em 2ª chamada – confira os aprovados.

Em nota, a comissão organizadora dos vestibulares da Unicamp (Comvest) destacou que os convocados nesta modalidade devem realizar a matrícula on-line em 23 de fevereiro, das 9h às 17h, por site. Para isso, é preciso informar número de inscrição, data de nascimento e senha de cadastro.

“A partir desta chamada, as datas de convocações e matrículas serão as mesmas para as três modalidades e os candidatos inscritos em mais de um processo devem olhar todas as listas”, diz a Comvest. Ainda de acordo com a universidade, quem for convocado em mais de uma modalidade deve escolher em qual processo fazer matrícula e usar a senha específica da modalidade.

Enem-Unicamp

Na modalidade Enem-Unicamp, as provas são de responsabilidade do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação.

Os pesos e notas mínimas exigidas em cada prova estão descritos no edital e na página da Comvest. Já a distribuição de oportunidades atende ao seguinte critério:

Candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública: 50% das vagas.

Candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública e sejam autodeclarados pretos, pardos ou indígenas: 50% das vagas.

Vagas via olimpíadas

Já as vagas via olimpíadas de conhecimento são destinadas aos estudantes de escolas públicas e privadas que sejam medalhistas ou que se destacaram nas competições listadas em edital.

No caso do processo seletivo para indígenas, a Unicamp realiza o vestibular em parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Cada universidade oferta 130 vagas, destinadas a estudantes indígenas brasileiros que cursaram escolas públicas.

Vestibular indígena

“Os candidatos ao Vestibular Indígena 2023 deverão comprovar que pertencem a uma das etnias indígenas do território brasileiro, por meio da documentação especificada no edital, a ser entregue no dia da prova”, diz nota da comissão organizadora dos vestibulares (Comvest).

Calendário

As próximas chamadas de todas as modalidades serão divulgadas em 28 de fevereiro.

Orientações para cotistas

Os candidatos aprovados por meio das cotas étnico-raciais e que autorizaram o uso da fotografia como parte do processo de validação pela comissão de averiguação, diz a Comvest, receberão as instruções para matrícula por meio de e-mail. Já os que não autorizaram ou precisam do processo complementar receberão orientações para comparecer à banca antes de iniciar a matrícula.

“A validação da autodeclaração apresentada pelos candidatos optantes pelas cotas étnico-raciais somente ocorrerá após a avaliação de fenótipo realizada pela comissão, ficando a matrícula condicionada à aprovação da comissão de averiguação, conforme a resolução GR-074/2020, que instituiu o procedimento de heteroidentificação”, diz nota da Comvest.

Matrícula na 2ª opção

Os candidatos convocados para o curso escolhido como segunda opção devem realizar a matrícula pela internet e, optar ou não, por aguardar uma possível vaga para o curso de primeira opção – remanejamento. A Unicamp ressaltou ainda que os candidatos de segunda opção que não fizerem a matrícula pela web perdem essa vaga de segunda opção, mas concorrem ao curso de primeira opção e podem ser convocados nas próximas chamadas, de acordo com os critérios de classificação.

