Unicamp anuncia reformulação do sistema de restaurantes e remoção de ambulantes nos campi da universidade; entenda projeto

Licitação para compra de contêineres previstos em projeto teve início em janeiro. Previsão é de que novo sistema seja implantado ainda neste primeiro semestre. Novo projeto prevê ampliação de barracas e espaços para feiras na Unicamp

Antonio Scarpinetti

A Unicamp anunciou nesta quinta-feira (30) um projeto para instalação de 13 novos restaurantes e cafés nos três campi da universidade. Os estabelecimentos funcionarão em contêineres padronizados distribuídos em pontos estratégicos nas unidades de Campinas (SP), Limeira (SP) e Piracicaba (SP).

No novo sistema, também está prevista a instalação de máquinas de autosserviço em 48 pontos dos campi, sendo 42 só em Campinas. A licitação para aquisição dos contêineres teve início em janeiro, e a expectativa é de que o projeto seja implantado ainda no primeiro semestre deste ano.

Além disso, a universidade irá remover do campus de Campinas os camelôs e vendedores ambulantes gerenciados por convênio com a Setec, autarquia responsável pelo uso de solo público. No local onde trabalham atualmente, próximo ao ao Hospital de Clínicas (HC), a ideia é criar uma farmácia de alto custo. Veja abaixo detalhes do projeto.

Antonio Scarpinetti

Entenda o projeto

De acordo com a assessoria de imprensa da Unicamp, o Projeto Rede de Espaços de Alimentação e Convívio foi projetado para que qualquer pessoa esteja, no máximo, a 250 metros de distância de um ponto de alimentação.

Segundo a administração da universidade, o sistema de alimentação adotado até então não é mais viável porque, além dos investimentos ao próprio negócio, os permissionários também eram responsáveis pela construção do espaço físico.

Com a implantação do novo projeto, a Unicamp fica incumbida da elaboração do projeto, licitação e instalação dos equipamentos. O comerciante terá licença de uso de um local já preparado e o aluguel será revertido para a manutenção do espaço.

O projeto inclui:

13 contêineres, abrigando restaurantes e cafés

48 máquinas de autosserviço

reforma e revitalização de 12 cantinas já existentes em Campinas (algumas estavam desativadas e voltarão a funcionar)

ampliação dos locais reservados para feiras de artesanato e alimentação e padronização das barracas participantes

instalação de uma nova feira perto do HC

Com isso, a universidade também espera melhorar as condições sanitárias das feiras e oferecer possibilidades aos feirantes para que o preço do produto final seja mais acessível.

Contêineres

Modelo de contêiner abrigará cafés nos campi

Reprodução/Unicamp

A Unicamp definiu dois modelos de contêineres para os restaurantes e cafés, de 45 m² e 15m², respectivamente. A previsão é de que sejam instalados sete módulos na primeira fase do projeto, nos seguintes pontos:

Restaurantes

Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA)

IdEA (Instituto de Estudos Avançados)

Faculdade de Educação (FE)

Hospital de Clínicas (HC).

Cafés

Instituto de Química (IQ)

Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (Fecfau)

Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP)

Feirinhas

Barracas serão padronizadas para melhorar condições sanitárias

Reprodução/Unicamp

A Unicamp conta com seis feiras atualmente, com a participação de 98 barracas. Com a implantação do projeto, o número passará a ser de sete feiras, com mais 70 vagas. Será feito rodízio entre os prestadores de serviço, a fim de contemplar maior número de comerciantes.

O cadastro para os interessados na nova feira, ao lado do HC, estará aberto entre os dias 31 de março e 12 de abril. As regras e normas para participação da feira podem ser consultadas no site da Unicamp, além do formulário para inscrição.

Serviço

Inscrições para nova feira na Unicamp

Quando: de 31 de março a 12 de abril

Onde faço o cadastro: através de formulário on-line

Regras: site da Unicamp

