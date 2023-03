Unicamp congela valor de inscrição no Vestibular 2024 e avalia ter provas coloridas na 1ª fase

Universidade prevê 2.540 vagas em 69 cursos. Período de inscrições será de 31 de julho a 31 de agosto, e pedidos de isenção da taxa podem ser feitos de 15 de maio a 5 junho. Confira detalhes. Candidatos realizam a prova da 1ª fase da Unicamp 2023

A Unicamp confirmou que o valor da taxa de inscrição no Vestibular 2024 permanece congelado em R$ 192, o mesmo da edição anterior. A universidade estadual também destacou que estuda a hipótese de aplicar provas coloridas pela primeira vez na 1ª fase do exame, formada por 72 questões testes.

A 1ª fase será em 29 de outubro, enquanto a 2ª está marcada para os dias 3 e 4 de dezembro e a Unicamp prevê 2.540 vagas para 69 cursos em Campinas, Limeira e Piracicaba. O período de inscrições vai de 31 de julho a 31 de agosto, por meio da página da comissão organizadora (Comvest).

Valor congelado e pedido de isenção

A universidade havia divulgado o calendário do Vestibular 2024 em 27 de fevereiro, mas até então não havia se posicionado sobre o valor da taxa de inscrição – paga após o momento de inscrição. Ao g1, o diretor da Comvest, José Alves de Freitas Neto, explicou o motivo da manutenção do valor.

“Consideramos o cenário econômico e estamos alinhados a outras universidades na manutenção da taxa, apesar do aumento das despesas para a realização do exame. A Comvest tem uma política de repassar custos apenas em momentos em que se torna inevitável anunciar uma nova taxa, tanto é assim que ficamos com as taxas congeladas por quatro anos. E com o reajuste no ano passado [foi de R$ 180 para R$ 192] é possível equilibrar os custos do exame em todas as etapas”, explicou.

Os recursos recebidos pela Unicamp, com aplicação da modalidade tradicional do exame, são direcionados também para custear o Vestibular Indígena, que é gratuito para os participantes.

Isenção

O prazo para solicitação do benefício ficará disponível no intervalo entre 15 de maio e 5 de junho, e a lista de estudantes contemplados com a gratuidade da cobrança sai em 28 de julho, informou a Comvest. Neste caso, a comissão organizadora projeta em torno de 10 mil isenções.

Provas coloridas

A Unicamp deve definir em abril se terá provas coloridas na 1ª fase, após repercussão positiva entre os estudantes participantes da edição anterior do exame, quando pela primeira vez a universidade usou o recurso na 2ª fase. Neste caso, entretanto, a universidade já definiu que haverá repetição.

“A decisão da prova colorida deve ocorrer ainda em abril e, para isso, estamos aguardando os orçamentos do setor técnico”, frisou o diretor da Comvest.

Habilidades específicas

A Unicamp informou que as avaliações de habilidades específicas para cursos onde há exigência desta etapa serão realizadas de 7 a 9 de dezembro.

Logística mantida e antecipação

O diretor da Comvest, José Alves de Freitas Neto, explicou ao g1 que a prova terá o mesmo formato da edição anterior, e a Unicamp manteve inalterada a logística. Com isso, a 1ª fase será em 31 cidades de São Paulo, além de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e Salvador (BA).

O calendário do vestibular foi estabelecido para evitar que as datas coincidissem com provas de outras universidades públicas de São Paulo, e com a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Segundo Freitas Neto, a 1ª fase foi antecipada para outubro para evitar coincidência com o Enem, que terá provas em 5 e 12 de novembro, e a 2ª fase foi definida considerando-se a necessidade de ter 30 dias para correções da etapa anterior, organização, e período de férias dos estudantes em janeiro.

Além da isenção da taxa, outras políticas afirmativas para elevar a inclusão social também foram mantidas pela Unicamp. Entre elas estão as cotas étnico-raciais e a aplicação de bônus às notas dos candidatos que estudaram em escolas públicas nos ensinos fundamental e médio. Veja aqui detalhes.

As provas

O formato das avaliações mantém o padrão de questões da edição anterior:

1ª fase: 72 questões de múltipla escolha e prova com duração de até 4 horas;

2ª fase: a avaliação é comum para todos os estudantes chamados e tem a seguinte estrutura:

no primeiro dia, a avaliação é comum para todos os estudantes chamados e tem a seguinte estrutura: redação, além de questões dissertativas de língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa, e interdisciplinares em língua inglesa;

no segundo dia, o exame terá perguntas dissertativas para todos convocados nas disciplinas de matemática, interdisciplinar de ciências humanas, e interdisciplinar de ciências da natureza. Além disso, serão realizadas provas de conhecimentos específicos, conforme a opção de curso: área de ciências biológicas/saúde (biologia e química), ciências exatas/tecnológicas (física e química), e ciências humanas/artes: (geografia e história, incluindo filosofia/sociologia).

Calendário oficial do Vestibular 2024 da Unicamp

Inscrições: 31/07 a 31/08

1ª fase: 29/10

2ª fase: 03/12 e 04/12

Provas de habilidades específicas: 07/12 a 09/12

pappa2200