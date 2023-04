Unicamp cria ‘botão do pânico’ para auxiliar alunos em casos de emergência; veja como baixar app

Aplicativo funciona 24 horas por dia nas dependências da FT, FCA e Cotil. Os alunos dos campi de Limeira podem acionar socorro por meio do aplicativo agora.

A Unicamp informou por meio do seu site oficial de notícias que os alunos dos campus da universidade em Limeira (SP) já podem começar a fazer uso de um “botão do pânico”.

Trata-se de um aplicativo gratuito para dispositivos móveis que permite que o usuário acione de forma rápida o sistema de vigilância e saúde em situações de emergência.

O aplicativo funciona 24 horas por dia nas dependências da universidade, que em Limeira são: Faculdade de Tecnologia (FT), Colégio Técnico (Cotil) e Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA).

Ao ser acionado, a Central de Segurança entrará em contato via telefone com a pessoa pedindo a confirmação de sua localização e, quando os dados forem confirmados, um agente será enviado para prestar atendimento e ajudar no que for necessário.

O aplicativo pode ser baixado diretamente pelo APP Unicamp Serviços, em sistemas iOS e Android, ou procurando por “Botão de Pânico” nas lojas de aplicativos dos celulares.

Assim que o download for concluído, para se cadastrar é necessário informar o Registro do Aluno (RA), número de matrícula, senha institucional e telefone.

