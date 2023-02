Unicamp divulga lista de aprovados em 2ª chamada do vestibular 2023; confira nomes

Comissão responsável pelo exame divulgou relação com 991 estudantes. Terceira chamada de aprovados no processo seletivo será divulgada em 17 de fevereiro, diz comissão organizadora. Candidatos durante a 1ª fase do vestibular 2023 da Unicamp

Leandro Ferreira/g1

A Unicamp divulgou nesta segunda-feira (13) a lista de aprovados na 2ª chamada do vestibular 2023. A relação tem 991 nomes e todos os estudantes devem realizar a matrícula remota pelo site da comissão organizadora do exame (Comvest) no período entre 9h desta terça e 17h desta quarta.

CLIQUE E VEJA OS NOMES DOS APROVADOS

A 3ª chamada do vestibular da Unicamp será realizada em 17 de fevereiro. Nesta edição, a universidade disponibilizou 2.540 vagas em 69 cursos. A 1ª chamada foi divulgada em 26 de janeiro.

Orientações para cotistas

Os candidatos aprovados por meio das cotas étnico-raciais e que autorizaram o uso da fotografia como parte do processo de validação pela comissão de averiguação, diz a Comvest, receberão as instruções para matrícula por meio de e-mail. Já os que não autorizaram ou precisam do processo complementar receberão orientações para comparecer à banca antes de iniciar a matrícula.

“A validação da autodeclaração apresentada pelos candidatos optantes pelas cotas étnico-raciais somente ocorrerá após a avaliação de fenótipo realizada pela comissão, ficando a matrícula condicionada à aprovação da comissão de averiguação, conforme a resolução GR-074/2020, que instituiu o procedimento de heteroidentificação”, diz nota da Comvest.

Matrícula na 2ª opção

Os candidatos convocados para o curso escolhido como segunda opção devem realizar a matrícula pela internet e, optar ou não, por aguardar uma possível vaga para o curso de primeira opção – remanejamento. A Unicamp ressaltou ainda que os candidatos de segunda opção que não fizerem a matrícula pela web perdem essa vaga de segunda opção, mas concorrem ao curso de primeira opção e podem ser convocados nas próximas chamadas, de acordo com os critérios de classificação.

LEIA MAIS

Comissão libera respostas esperadas em questões de matemática e de conhecimentos específicos

Comissão divulga respostas esperadas nas provas de português e inglês, e comentários sobre propostas de redação

2ª fase do vestibular encerra com abstenção de 8,5% e tem melhor resultado desde 2009

2ª fase tem porte de armas e racismo como opções de temas da redação, e questão aborda aporofobia

Vestibular Unicamp 2023: cobertura da segunda fase

Vestibular Unicamp 2023: veja como foi a primeira fase

Unicamp 2023: confira gabarito extraoficial e correção comentada da 1ª fase do vestibular

Unicamp antecipa gabarito oficial da 1ª fase do vestibular 2023 e mantém questão sobre Stella do Patrocínio; veja as respostas

Os dez cursos mais concorridos

Medicina

Arquitetura e urbanismo

Ciência da computação

Ciências biológicas

Engenharia de computação

Comunicação social – midialogia

Farmácia

Enfermagem

Ciências Econômicas (integral)

História

Serviço

Mais informações estão disponíveis no site da Comvest.

VÍDEOS: tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas.

valipomponi