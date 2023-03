Unicamp estuda criação de curso de medicina em Piracicaba

Projeto não tem previsão para ser implantado e depende de série de fatores. Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP/Unicamp)

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) estuda a criação de um curso de medicina em Piracicaba (SP). A intenção seria incluir o curso na Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP), o campus da Unicamp no município, mas não há previsão para que isso de fato aconteça e a viabilidade depende de uma série de fatores – Leia mais abaixo.

A possibilidade foi discutida em reunião na quarta-feira (8), com presença do Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan, o prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida (sem partido), e o reitor da Unicamp, professor Antonio José de Almeida Meirelles.

No encontro, o reitor informou que a atual administração da Unicamp tem a disposição de analisar a criação de novas vagas na graduação e considera a área de saúde em Piracicaba uma forte candidata para esta expansão.

“Temos excelentes cursos de graduação e pós-graduação na FOP, que se destacam por sua qualidade não só nacionalmente, mas que também apresentam ótimo desempenho a nível internacional”, pondera o reitor. Segundo ele, por ser da área da saúde, parte da infraestrutura e dos profissionais podem auxiliar nos anos iniciais da nova iniciativa.

A Unicamp já é responsável pela gestão do Hospital Regional de Piracicaba (HRP) e do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) da cidade. O reitor analisou que, por conta disso, a universidade dispõe de acesso a equipamentos de saúde essenciais para uma boa formação dos novos profissionais.

Meireles também afirma que a região de Piracicaba tem deficiência no número de novos profissionais médicos formados, principalmente em ensino superior público.

“A FOP/Unicamp é a instituição mais qualificada em toda a região para atender a esta necessidade com muita qualidade e pouco acréscimo de custos”, avalia.

Viabilidade do projeto

Segundo a Unicamp, para que o projeto seja de fato viabilizado, seria necessária a criação de novos cargos de professores e funcionários, para tornar possível a abertura de novos cursos. O número de servidores é regulado por legislação estadual.

Além disso, seria necessário garantir a continuidade da gestão dos equipamentos de saúde locais (HRP e AME) pela Unicamp, já que o reitor os considera essenciais para a boa formação dos novos profissionais.

A Unicamp também ressalta que precisaria avaliar e definir formas de financiamento do novo curso.

