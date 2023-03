Unicamp recebe Ailton Krenak para palestra em lançamento de projeto sobre sustentabilidade

Uma das principais lideranças indígenas, filósofo e ambientalista estará em Campinas (SP) nesta sexta. Ação da Unicamp prevê série de encontros para abordar temas como emergência climática. Escritor Ailton Krenak é uma das principais lideranças indígenas do país

A Unicamp recebe nesta sexta-feira (7) o ambientalista e escritor Ailton Krenak para uma palestra durante o lançamento do projeto Trilha da Sustentabilidade da Escola de Educação Corporativa da Universidade (Educorp). O autor é uma das principais lideranças indígenas do país e a obra dele “A vida não é útil” faz parte das leituras obrigatórias previstas no vestibular 2025 da universidade estadual.

O encontro é aberto ao público e ocorre a partir das 10h no auditório da Faculdade de Ciências Médicas (FCM), em Campinas (SP). Não há necessidade de inscrição e o espaço tem 320 lugares.

O que é a ‘Trilha da Sustentabilidade’?

Segundo a Unicamp, a trilha será composta por encontros, ao longo do ano, para abordar temas como sustentabilidade, emergência climática, consumo sustentável, educação ambiental, resíduos, soberania alimentar, segurança energética e mobilidade sustentável. Ela ocorre por meio de uma parceria entre a Educorp, a Comissão Assessora de Mudança Ecológica e Justiça Ambiental (Cameja) da Unicamp e a Diretoria Executiva de Planejamento Integrado (Depi).

