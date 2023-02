Unicamp tem recorde de inscrições para vagas via olimpíadas de conhecimento e registra alta em participação de mulheres

Universidade registrou 1.122 candidaturas para 122 oportunidades disponíveis em 33 carreiras, e comissão destaca avanço na inclusão de gênero. 1ª lista de aprovados sai em 17 de fevereiro. Acesso ao campus da Unicamp, em Campinas

A Unicamp registrou recorde de inscrições na modalidade de ingresso que destina vagas em cursos de graduação para premiados em olimpíadas de conhecimento. Segundo a comissão que organiza os vestibulares (Unicamp), 1.122 candidatos estão na disputa por 122 oportunidades em 33 carreiras, total que representa alta de 82% no comparativo com os 468 na edição anterior.

Os cursos mais procurados são os de exatas e eles concentram 89,5% dos interessados. A primeira lista de convocados sai em 17 de fevereiro, com matrícula online dia 23. Veja abaixo calendário.

Confira a relação candidatos-vaga

Em boletim divulgado na tarde desta segunda-feira (6), a universidade estadual destacou que o número de mulheres participantes na seleção também aumentou e, entre as edições 2022 e deste ano, passou de 38,4% do total para 40,6%. Em 2021, diz a instituição, o percentual estava em 24%.

Para o diretor da Comvest, José Alves de Freitas Neto, a alta do indicador significa que a universidade avançou na política de inclusão de gênero relacionada às olimpíadas de conhecimento, uma vez que, segundo ele, “tradicionalmente os cursos de exatas são ocupados majoritariamente por homens”.

Esta é a quinta edição da modalidade e ela é destinada aos estudantes de escolas públicas e privadas que sejam medalhistas ou tiveram desempenho de destaque nas competições listadas em edital.

Os candidatos puderam se inscrever em até dois cursos (em 1ª e 2ª opção) – veja relação abaixo.

Relação de Olimpíadas

Canguru de Matemática Brasil (Canguru)

Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB)

Olimpíada Brasileira de Física (OBF)

Olimpíada Brasileira de Física de Escola Pública (OBFEP)

Olimpíada Brasileira de Informática (OBI)

Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM)

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP)

Olimpíada Brasileira de Química (OBQ)

Olimpíada Brasileira de Robótica – Modalidade Teórica (OBR)

Olimpíada Nacional de Astronomia e Astronáutica (OBA)

Olimpíada Nacional de Ciências (ONC)

Olimpíada Nacional de História do Brasil (ONHB)

Competição Ibero-americana de Informática e Computação (CIIC)

Olimpíada Ibero-americana de Biologia (OIAB)

Olimpíada Ibero-americana de Física (OIbF)

Olimpíada Ibero-americana de Matemática (OIM)

International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)

International Chemistry Olympiad (IChO)

International Mathematical Olympiad (IMO)

International Olympiad in Informatics (IOI)

International Biology Olympiad (IBO)

International Physics Olympiad (IPhO)

Conforme previsto em edital, as vagas olímpicas que deixarem de ser preenchidas serão transferidas para a modalidade tradicional do vestibular da Unicamp.

Cronograma

Divulgação da primeira chamada: 17 de fevereiro de 2023;

Matrícula on-line da primeira chamada: 23 de fevereiro de 2023;

Mais informações: site da Comvest

