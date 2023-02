Unicamp tira exigência de comprovante da vacina de Covid para matrícula de calouros do Vestibular 2023

Site da Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) mudou a orientação nesta quinta-feira (16), após governo estadual proibir exigência do passaporte da vacina nesta quarta (15). Comprovante da vacina da Covid-19 deixou de ser exigência em SP

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) alterou nesta quinta-feira (16) a orientação aos calouros do Vestibular 2023 sobre a exigência do comprovante da vacina contra Covid-19. O documento não consta mais na lista de itens obrigatórios para os estudantes frequentarem as aulas.

Apesar da medida, a Universidade Estadual de Campinas – que também possui campi em Piracicaba (SP) e Limeira (SP) – ressaltou que segue recomendando o cumprimento rigoroso do cronograma de vacinação.

“Não é mais obrigatória a comprovação do ciclo vacinal contra a Covid-19 para frequentar as aulas, mas o Comitê Científico de Contingenciamento do Coronavírus da Unicamp recomenda o cumprimento rigoroso do cronograma de vacinação e a continuidade de inserção dos dados vacinais nos sistemas da Diretoria Acadêmica (DAC) e da Diretoria Geral de Recursos Humanos (DGRH), respectivamente, com o objetivo de realizar a vigilância epidemiológica da doença em seus campi”, diz o texto da Comvest.

Campinas segue decisão do estado e proíbe exigência do passaporte da vacina contra Covid

A mudança ocorreu após o governo estadual decidir, nesta quarta (15), proibir a exigência do passaporte da vacina em estabelecimentos públicos e privados, incluindo instituições de ensino. No mesmo dia, a Unicamp informou que vai mudar regras que exigem a comprovação a alunos e servidores, mas sem detalhar essas alterações.

“A reitoria da Unicamp informa que iniciará estudos visando adequar a universidade ao recente decreto do governo estadual.”, disse a instituição nesta quinta. A norma existia desde 2021 na universidade.

As matrículas dos calouros começaram em 7 de fevereiro, na primeira chamada, e esta semana ocorreu a segunda convocação. O comprovante vacinal, no entanto, não era exigido para esta reserva de vaga, mas dentro de um prazo de 30 dias junto com outras documentações pessoais e acadêmicas do estudante.

Sobre o uso de máscaras de proteção contra a Covid, que era obrigatório, a Unicamp disse ao g1 que também vai estudar se esse protocolo será alterado.

Uso de máscaras também foi exigido durante o vestibular da Unicamp

Aulas começam dia 2 de março

Ainda há outras chamadas previstas de candidatos que fizeram o vestibular. O início das aulas está marcado para 2 de março.

Próximas datas importantes

17/02: divulgação da lista de convocados da 3ª chamada

23/02: matrícula online da 3ª chamada

23 e 24/02: declaração de interesse por vaga (online)

28/02: divulgação da lista de convocados da 4ª chamada

01/03: matrícula online da 4ª chamada

02/03: início das aulas (presencial)

Mais datas do calendário estão no site da Comvest

Alunos desligados

Em outubro de 2022, a Unicamp confirmou ter desligado 1.311 alunos que não apresentaram o comprovante da vacina contra a Covid-19.

Segundo a universidade, as matrículas foram de fevereiro a abril daquele ano, e parte dos estudantes não entregou a comprovação da imunização. Pouco antes das aulas começarem em março, 9,1% dos alunos ainda estavam com a pendência.

Do total de 1,3 mil desligados, 73,68% dos desligados eram da graduação, percentual que incluía alguns dos recém-aprovados no Vestibular 2022.

Onde estavam os alunos desligados:

Graduação/Tecnologia: 966

Lato Sensu: 8

Stricto Sensu: 337

O g1 questionou a Unicamp para saber se a mudança na exigência do passaporte da vacina pode abrir alguma brecha para recurso destes ex-alunos, mas ainda não teve retorno.

A Pró-reitoria defendeu, na época, que os desligamentos não poderiam ser considerados expulsões de alunos, porque foram seguidas as normas adotadas pelas instâncias representativas da universidade, “das quais participam servidores docentes e técnico-administrativos e estudantes”.

A universidade tem cerca de 35 mil alunos matriculados na graduação e na pós-graduação, além de 1.934 docentes e 6.489 funcionários.

Vista aérea da Unicamp, em Campinas

