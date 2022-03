Unicef, a causa del clima un miliardo di bambini è a rischio estremo

Dall’ultimo rapporto del Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) appena pubblicato arrivano segnali allarmanti anche per il futuro dei bambini di ogni latitudine. A sottolinearlo è il direttore generale dell’Unicef Catherine M. Russell attraverso una dichiarazione rilasciata questa settimana.

“Oggi un miliardo di bambini tra i più vulnerabili del mondo è a rischio estremo – avverte Catherine M. Russell -. Domani, se il mondo non agirà, lo saranno tutti i bambini”.

Secondo l’Unicef il rapporto “rimuove qualsiasi traccia di dubbio rimasto” e “la crisi climatica non è una minaccia futura”.

“La crisi climatica – prosegue la dichiarazione – ha già esposto quasi tutti i bambini, in tutti i continenti, a un rischio maggiore di rischi climatici più frequenti, intensi e distruttivi, dalle ondate di caldo e dalla siccità ai cicloni e alle inondazioni, dall’inquinamento atmosferico alle malattie trasmesse da vettori. Ma per alcuni bambini, la crisi climatica è più di un rischio maggiore. È una realtà che mette in pericolo la vita stessa”.

Per questo “l’Unicef chiede a tutti i paesi di impegnarsi a garantire che le misure di adattamento rivolte ai bambini siano al centro di tutti i piani per il clima con la massima priorità. Per essere efficaci, i piani di adattamento incentrati sui bambini e le misure di resilienza devono essere multisettoriali, coprendo i settori critici che sostengono la sopravvivenza e il benessere dei bambini: acqua e servizi igienici; salute, nutrizione e istruzione; politiche sociali e protezione dell’infanzia. Devono inoltre concentrare le risorse e l’attenzione sul raggiungimento dei bambini più emarginati e vulnerabili delle comunità più povere. Altrettanto importante, devono essere sviluppati e implementati con l’impegno e la partecipazione dei giovani, assicurando che le loro voci siano ascoltate e che i loro bisogni si riflettano nelle decisioni. Infine, devono essere adeguatamente e urgentemente finanziati e dotati di risorse. I giovani hanno già aspettato troppo a lungo che i leader intraprendessero le azioni forti e drastiche necessarie per limitare la crisi climatica”.

“Il mondo non può continuare a trascurare i bambini mentre è alle prese con la minaccia esistenziale del cambiamento climatico e del degrado ambientale. È tempo di mettere i nostri bambini al centro dell’azione per il clima. In primo luogo e sempre, i governi devono realizzare ambiziose riduzioni delle emissioni. Questa rimane l’unica soluzione a lungo termine, poiché l’adattamento climatico ha dei limiti. Ma dobbiamo agire, proprio ora, per aiutare i bambini più vulnerabili, che vivono nei paesi con le emissioni pro capite più basse, ad adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici, in modo che possano sopravvivere e prosperare in un mondo in rapido cambiamento”.

“Preparare i paesi e le comunità attraverso uno sviluppo resiliente al clima con una particolare attenzione all’adattamento è il modo più efficace per proteggere la vita dei bambini vulnerabili e i mezzi di sussistenza delle famiglie. È dimostrato che riduce il rischio climatico dei bambini. Costruisce la resilienza agli shock climatici futuri e attesi. Offre vantaggi economici reali. Tuttavia, molti paesi mancano del tutto di piani di adattamento o hanno piani che non proteggono o affrontano i loro bisogni specifici e urgenti. Ciò significa che la maggior parte dei bambini è ancora non protetta e impreparata all’intensificarsi dell’impatto del cambiamento climatico”.

L’articolo Unicef, a causa del clima un miliardo di bambini è a rischio estremo proviene da The Map Report.