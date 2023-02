unicef:-a-rischio-la-salute-mentale-dei-bambini-ucraini-dopo-un-anno-di-“orrore”

A un anno esatto dallo scoppio del conflitto in Ucraina resta alto e purtroppo ancora in crescita il numero delle vittime. Secondo una stima dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti umani (Ohchr), ad oggi hanno perso la vita per la guerra quasi 7.200 civili, mentre sarebbero oltre 11.700 i feriti, ma il numero complessivo di vittime sarebbe anche più alto.

Fra le tante vittime anche tantissimi bambini. Come denuncia l’Unicef, in Ucraina i bambini hanno vissuto un anno di “orrore“. Non c’è un solo aspetto della loro vita su cui il conflitto non abbia avuto un impatto, con bambini uccisi, feriti, costretti ad abbandonare le loro case, a perdere un’istruzione fondamentale e a vedersi negati i benefici di un ambiente sicuro e protetto.

La guerra – sottolinea l’Unicef – sta avendo un impatto devastante anche sulla salute mentale e sul benessere dei bambini. Si stima che 1,5 milioni di bambini siano a rischio di depressione, ansia, disordini da stress post traumatico e altri problemi di salute mentale, con implicazioni ed effetti potenzialmente a lungo termine. La percentuale di bambini che vivono in povertà è quasi raddoppiata, passando dal 43% all’82%. La situazione è particolarmente grave per i 5,9 milioni di persone attualmente sfollati in Ucraina.

La guerra ha inoltre interrotto l’istruzione per oltre 5 milioni di bambini, negando loro il senso di stabilità, sicurezza, normalità e speranza che le aule danno. L’accesso limitato alle scuole è avvenuto dopo 2 anni di apprendimento perso a causa della pandemia da Covid-19 e dopo oltre 8 anni di istruzione interrotta per i bambini che vivono in Ucraina orientale.

“I bambini in Ucraina hanno vissuto un anno di orrore – ha dichiarato Catherine Russell, Direttore generale dell’Unicef -. Milioni di bambini vanno a dormire al freddo, spaventati, e si svegliano sperando che questo conflitto brutale sia finito. Sono stati uccisi e feriti bambini e molti hanno perso genitori, fratelli, sorelle, case, scuole, parco giochi. Nessun bambino dovrebbe mai subire questo genere di sofferenze”.

L’accesso di bambini e famiglie ai servizi di base è stato devastato. Ci sono notizie di oltre 1.000 strutture sanitarie danneggiate o distrutte da bombardamenti o attacchi aerei; questi attacchi hanno ucciso e causato ferite serie ai pazienti – compresi bambini -, al personale medico e hanno ristretto l’accesso alle cure. Migliaia di bambini in fuga dal conflitto in tutto il paese non hanno ricevuto vaccini vitali per essere protetti da polio, morbillo, difterite e altre malattie che minacciano la loro vita.

“I bambini hanno bisogno che questa guerra finisca, e di una pace duratura per riprendersi l’infanzia, tornare alla normalità e iniziare a guarire e riprendersi – ha aggiunto Catherine Russell -. Finché questo non accadrà, è assolutamente necessario dare priorità alla salute mentale e psicosociale dei bambini. Questo dovrebbe includere azioni adatte all’età per fornire cure nutrienti, costruire la resilienza e, specialmente per i bambini e gli adolescenti più grandi, dare loro l’opportunità di esprimere le proprie preoccupazioni”.

L’Unicef ricorda anche come l’Ucraina sia diventato uno dei paesi al mondo più contaminati da mine. Fra il 24 febbraio 2022 e il 15 febbraio 2023 la Missione delle Nazioni Unite di Monitoraggio dei Diritti Umani in Ucraina ha verificato 75 bambini morti o feriti a causa di mine e residuati bellici inesplosi. Per ridurre il rischio per i bambini di essere feriti o uccisi, l’Unicef, insieme al Ministro dell’Istruzione e delle Scienze dell’Ucraina, il Servizio di Emergenza di Stato dell’Ucraina e il Ministero degli Affari Interni dell’Ucraina hanno lanciato un sito web sulla sicurezza dalle mine per genitori, insegnanti e bambini.

L’articolo Unicef: a rischio la salute mentale dei bambini ucraini dopo un anno di “orrore” proviene da The Map Report.

Mata