Único hospital infantil de RR recebe crianças Yanomami resgatadas: ‘Quero que ele melhore logo’, diz pai de menino com malária

O g1 visitou a ala especializada em atendimento ao povo yanomami no Hospital da Criança em Boa Vista onde são internadas as crianças desnutrição e malária. Menino Yanomami de 10 se recupera de malária no hospital infantil em Boa Vista

Caíque Rodrigues/g1 RR

“Quero que ele melhore logo para voltarmos para casa”, diz emocionado o indígena Nivaldo Yanomami, de 43 anos, que está com o filho de 10 anos internado no Hospital da Criança Santo Antônio , em Boa Vista. A unidade tem um total de 53 crianças Yanomami internadas. A maioria dos casos é de desnutrição grave e malária.

Desse total, sete crianças estão na UTI – dessas, três estão intubadas. Indígenas Yanomami enfrentam uma grave crise sanitária na reserva, a maior do Brasil, causada pelo avanço do garimpo ilegal e pela falta de assistência do governo federal.

Nivaldo e o filho, que está com malária, são da região de Hakoma, mesma localidade onde há nove meses morreu uma criança de 2 anos com a doença. Desde que chegou a Boa Vista, o pai tem contado nos dedos o dia de voltar para casa.

“Estou aqui desde o dia 16, 17, 18…”, sinaliza com dedos enquanto conversa rapidamente com o g1 na ala especializada para atendimento a indígenas. Neste setor, os leitos são redes, em substituição aos tradicionais leitos – uma forma para que eles se sintam familiarizados enquanto recebem tratamento na unidade.

Aviões da FAB levam alimentos aos indígenas Yanomami em áreas de difícil acesso em Roraima; JN acompanhou sobrevoo

Dividindo a enfermaria com o filho de Nivaldo, outras três crianças também estão internadas. Duas delas são irmãs: uma com desnutrição média e, a mais nova, uma bebê de 1 ano e 5 meses, diagnosticada com desnutrição grave.

Atualmente, crianças Yanomami internadas no hospital infantil representam 82,8% de todos os 64 indígenas de outros povos atendidos na unidade.

Menina Yanomami foi internada com desnutrição grave e se recupera em Boa Vista

Caíque Rodrigues/g1 RR

Na enfermaria, de tão debilitada e franzina, uma menina de 1 ano e 5 meses aparenta ser bem mais nova, uma impressão que se repete a cada criança vista na unidade.

O pai, também doente, a segurava no colo. Ele não fala português. A mãe chegou ao Hospital da Criança junto com as crianças. Contudo, como também estava com desnutrição grave, precisou ser internada na UTI do Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista.

Hospital tem redes que funcionam como leitos para crianças Yanomami doentes em Boa Vista

Caíque Rodrigues/g1 RR

Há casos em que as crianças resgatados chegam a pesar duas vezes menos do que deveriam. Como é o casa da menina de 4 anos, com 9,9 kg – o equivalente a um bebê de 8 meses –, quando o ideal seria 16 kg para a idade dela.

A diretora-geral do Hospital da Criança, Francinete Rodrigues, disse que essa quantidade de 53 Yanomami internados pode ser considerado expressivo. Desde o dia 16, equipes do Ministério da Saúde fazem o resgate de crianças nas comunidade e mandam para Boa Vista os casos que precisam de internação.

“A gente diz [que o número de internações] é alto porque não é de costume ter esse número. Hoje, temos 64 indígenas, sendo 53 Yanomami, no hospital. Então, é um número expressivo. Mas, a gente está conseguindo trabalhar e dar conta neste momento”, disse.

Enfermaria tem redes que funcionam como leitos para Yanomami internados em hospital infantil em Boa Vista

Caíque Rodrigues/g1 RR

Além do corpo visivelmente fragilizado pela falta de peso, com as costelas aparentes, outros sinais também são observados pelos médicos ao diagnosticar a desnutrição nos indígenas.

“Elas são pequenas, emagrecidas, caquéticas, com o cabelo já mais ralo, a pele descamando. Esses são os sinais de que elas estão desnutridas há bastante tempo”, diz o pediatra Eugênio Patrício, responsável pelo setor de cuidados prolongados, onde os pacientes precisam de tratamentos com diagnósticos considerados complexos.

Crianças Yanomami tem peso de bebês

Arte/g1

Em todos os quadros, as crianças Yanomami têm baixo peso para a idade, agravado por doenças como malária, diarreia, verminose – associadas, essas doenças tornam o quadro clínico ainda mais complexo.

“A gente sempre atendeu indígena e por isso foi pensado nessa enfermaria, uma enfermaria de rede porque eles são acostumados dormir em rede, um banheiro adaptado para eles. A gente também tem um tradutor. A alimentação deles também é diferenciada, conforme o hábito deles.

“A gente tem todo um olhar diferenciado para eles para procurar tratá-los da forma que eles vivem”, disse.

Situação Yanomami

Menina Yanomami com desnutrição grave recebe tratamento no Hospital da Criança, em Boa Vista

Caíque Rodrigues/g1 RR

Maior reserva indígena do país, a Terra Yanomami está no centro do debate nacional após dezenas de denúncias revelarem o caos sanitário na saúde. São relatos e imagens que expõem indígenas extremamente desnutridos e com malária, abandonados pelo governo.

Autoridades locais, líderes indígenas, organizações e ambientalistas afirmam que a maior causa para se chegar ao atual caos sanitário da reserva foi o avanço do garimpo, frente à omissão do estado brasileiro em assegurar a proteção do território e, consequentemente, aos Yanomami.

Em dezembro do ano passado, o g1 e a GloboNews mostraram imagens de crianças Yanomami sofrendo com desnutrição grave na Terra Indígena. As fotos, divulgadas pela associação Urihi Associação Yanomami, revelaram meninos e meninas extremamente magros e com costelas aparentes.

Criança com costelas aparentes no colo do pai Yanomami em hospital de Boa Vista

Caíque Rodrigues/g1 RR

Em 2021, o g1 e o Fantástico já tinham registrado cenas inéditas e exclusivas de crianças extremamente magras, com quadros aparentes de desnutrição e de verminose, além de dezenas de indígenas doentes com sintomas de malária em comunidades Yanomami.

O atual governo estima que ao menos 570 crianças morreram na região nos últimos quatro anos, vítimas de desnutrição, malária, pneumonia e contaminação por mercúrio. Em 2022, foram 99 mortes de crianças.

Conheça terra Yanomami

Arte/g1

Emergência

Após várias imagens e relatos de avanço de doenças na Terra Yanomami, o Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública para combater desassistência de indígenas no território.

O governo federal também criou o Comitê de Coordenação Nacional para discutir e adotar medidas em articulação entre os poderes para prestar atendimento a essa população.

O plano de ação deve ser apresentado no prazo de 45 dias, e o comitê trabalhará por 90 dias – prazo que pode ser prorrogado.

Após visitar a reserva, o secretário de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, disse que o cenário é de guerra e planeja instalar dentro da reserva um hospital de campanha para atender os inúmeros indígenas doentes.

Leia outras notícias no g1 Roraima.

Ufficio Stampa