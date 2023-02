Unidade de Apoio ao Enfrentamento à Dengue tem atendimento ao público neste sábado em Osvaldo Cruz

Serviço está montado no Centro de Pediatria, na Rua João Caliman, 120, no Jardim das Bandeiras. Unidade de Apoio ao Enfrentamento à Dengue de Osvaldo Cruz (SP) estará aberta neste sábado (25), das 8h às 17h

Para aliviar a demanda da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz (SP), a Unidade de Apoio ao Enfrentamento à Dengue do município estará aberta para atendimento ao público neste sábado (25), das 8h às 17h.

A cidade já está em situação de emergência desde o dia 3 de fevereiro, por meio do decreto municipal 4.854/2023, devido ao quadro de epidemia de dengue.

Na unidade, a população poderá receber atendimento médico.

O ritmo da epidemia causou uma procura acima da média de atendimento nas unidades de saúde do município, chegando a lotar o Pronto-socorro Municipal no último fim de semana.

Para resolver este problema no atendimento, a Prefeitura determinou a abertura de um posto de apoio, que passou a funcionar desde o dia 17 de fevereiro.

A Unidade de Apoio foi montada no Centro de Pediatria, que fica na Rua João Caliman, 120, ao lado da Igreja Congregação Cristã do Brasil, no Jardim das Bandeiras.

A equipe de enfrentamento à dengue destaca a importância da presença de todos para lutar contra a doença.

“É fundamental que a população se mantenha atenta e adote medidas preventivas, como eliminar recipientes que possam acumular água parada, utilizar repelentes e proteger as casas com telas”, ressalta a Prefeitura de Osvaldo Cruz.

Números da dengue em Osvaldo Cruz

Osvaldo Cruz contabiliza desde o início do ano o total de 767 casos positivos de dengue. 312 pessoas aguardam o resultado dos exames, além de dois óbitos suspeitos. A Santa Casa de Misericórdia possui 3 pacientes internados para o tratamento da doença.

