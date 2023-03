Unidade de Saúde da Família de Felipe Camarão, em Natal, não funciona nesta sexta (3)

De acordo com a Secretaria de Saúde de Natal a unidade está passando por uma reforma nas instalações e a rede elétrica será desligada. Atendimento será retomado na segunda (6). A Unidade de Saúde da Família de Felipe Camarão II não vai funcionar nesta sexta-feira (3). De acordo com a Secretaria de Saúde de Natal a unidade está passando por uma reforma nas instalações e a rede elétrica será desligada.

Ainda segundo a SMS, o usuário do SUS que necessitar de atendimento pode procurar a Unidade Mista de Felipe Camarão ou de Cidade Nova.

A USF de Felipe Camarão II retorna o funcionamento normalmente na segunda-feira (6), segundo a SMS.

Vito Califano