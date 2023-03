Unidade de saúde de Limeira é alvo de furto e vandalismo

Foram furtados, uma cadeira de rodas, um fogão elétrico, produtos de limpeza e um cadeado; janela da cozinha foi danificada. Apesar do prejuízo, atendimento não foi prejudicado. Equipe da GCM foi à UBS alvo de criminosos para a elaboração de boletim de ocorrência.

Adílson Silveira/ Prefeitura de Limeira

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Odécio Degan, em Limeira (SP), foi alvo de furto e vandalismo no último final de semana, informou nesta segunda-feira (6) a prefeitura.

O fato foi constatado na manhã desta segunda, quando funcionários chegaram ao local para trabalhar, portanto, não há um horário preciso da ocorrência.

Apesar do furto e do vandalismo, o atendimento aos pacientes não foi prejudicado e está ocorrendo de forma normal na unidade de saúde, informou a administração.

Segundo a diretora de Atenção Básica, Faedra Rosada, foram furtados, uma cadeira de rodas, um fogão elétrico, produtos de limpeza e um cadeado. Uma janela da cozinha foi danificada.

Os responsáveis pelo ato criminoso tiveram acesso a UBS pelos fundos do prédio, pois a porta de entrada estava intacta. Uma equipe da GCM foi ao local pela manhã para colher informações e elaborar boletim de ocorrência.

VÍDEOS: Veja outros destaques da região

Veja mais notícias da região no g1 Piracicaba

Mata