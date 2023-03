Unidade de saúde é alvo de depredação e tem vidros quebrados em Barretos, SP

Caso ocorreu na noite de segunda-feira (13) na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Pimenta. Atendimento não foi prejudicado, diz Prefeitura. Unidade Básica de Saúde (UBS) depredada fica no bairro Pimenta em Barretos (SP)

Divulgação/Célia Maria dos Santos

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Archimedes Machado, em Barretos (SP), foi alvo de depredação na noite de segunda-feira (13).

Imagens registradas pela paciente Célia Maria dos Santos mostram vidros quebrados na entrada da UBS, localizada no bairro Pimenta. (assista acima)

Por meio de nota, a Prefeitura disse que o atendimento não foi prejudicado.

“Até quando isso vai acontecer? Povo não respeita a unidade de saúde. Será que tem alguém que não sabe que isso aqui é para todos nós?”, diz Célia, que havia ido buscar atendimento na manhã desta terça-feira (14) e se deparou com a ação.

Segundo informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo, esta não foi a primeira vez que a unidade é depredada. Caso semelhante ocorreu no final de 2022.

A administração municipal afirmou ter registrado um boletim de ocorrência sobre essa nova ação. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

