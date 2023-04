Atendimentos estavam limitados desde dezembro de 2022. Segundo Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão, capacidade passa de 80 para 160 atendimentos diários. Unidade do Tudo Fácil volta a ofertar serviços a partir da próxima semana, em Caxias do Sul

A partir da próxima segunda-feira (3), a unidade do Tudo Fácil de Caxias do Sul, na Serra do RS, volta a prestar serviços normalmente. Agora, serviços ligados ao Detran, inscrição de CPF e INSS, passam a ser ofertados de segunda a sexta-feira, das 11h às 20h, no primeiro andar do shopping Bourbon San Pellegrino.

A sede apenas realizava a solicitação e emissão de carteira de identidade desde dezembro do ano passado. O motivo foi a não regularização do pagamento dos funcionários por parte de uma empresa terceirizada contratada pelo governo do estado. O contrato foi rompido e firmado com uma nova prestadora de serviços, que começará a atuar no município a partir da próxima semana.

Com a volta integral dos trabalhos, o objetivo é dobrar o número de atendimentos relacionados a confecção de carteira de identidade. De acordo com a Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão, capacidade passa de 80 para 160 atendimentos diários.

A partir deste sábado (1º) está aberto o agendamento online para atendimentos presenciais com a nova empresa já em atuação. Solicitações relacionadas ao RG e Detran precisam ser previamente reservadas pelo site.

O processo ocorre da seguinte forma: diariamente, às 8h, o sistema libera para reservas. Após marcar a data, o usuário se dirige até a unidade e dá andamento ao processo. Os demais serviços não precisam ser agendados.

Confira a lista completa dos serviços prestados:

DETRAN RS

Apresentação de condutor

Defesa de autuação, SDD (Suspensão do Direito de Dirigir) e CDD (Cassação do Direito de Dirigir)

Recursos de infração, SDD e CDD em 1ª Instância e 2ª Instância

Solicitação de cópia – AIT (Auto de Infração de Trânsito) e Requerimentos

Orientações e informações dos serviços

Reclamações, solicitações e sugestões

Outros protocolos: segunda via laudo médico, contestação de provas prática/teórica, revisão de apresentação de condutor, complementação de documentação para PROA (restituição de valores)

Emissão do CPF

Inscrição do CPF

Pesquisa e Alterações cadastrais do CPF

FGTAS

Orientações sobre emissão CTPS Digital

Seguro Desemprego

Intermediação de Mão de Obra

IGP/ Departamento de Identificação do RS

1ª Via Carteira Identidade

2ª Via Carteira Identidade

INSS

Emissão de senha para o “MEU INSS”

IPE PREV

Solicitação de renovação de pensão por morte

Solicitação de concessão de pensão por morte

Solicitação de restabelecimento de pensão por morte

Serviços para o servidor afastado (contribuição previdenciária para licenciado, cedido ou em mandato eletivo)

Comunicado de óbito

Serviços para o pensionista relacionados à folha de pagamento

Isenção de imposto de renda para pensionista

Certidão de Vínculo e/ou habilitação

Pecúlio

Solicitação de cópia de processos diversos

IPE SAÚDE

Habilitação de segurado

Habilitação de dependentes (sem processo)

Inclusão/Reingresso/Cancelamento de PAC e PAMES

Emissão de segunda via de boletos (site)

Emissão de segunda via do cartão

RGE

Consulta de débitos em aberto

Segunda via rápida (boleto para pagamento)

Religação

Consulta referente ao Incentivo de Redução de Consumo

