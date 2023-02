Aplicação dos imunizantes ocorrerá em dois bairros do município, seguindo até o dia 10 de março. A Unidade Móvel Sesc Vacina estará na cidade de Parnamirim a partir de segunda-feira (27). O primeiro ponto de instalação será o bairro de Santos Reis, próximo ao mercado público, onde permanece até a quinta-feira (2). O objetivo da ação é incentivar a atualização do calendário vacinal.

Nesta edição, serão oferecidos imunizantes contra Covid, Febre Amarela, DT, DTPA, Hepatite B e Tríplice Viral.

Unidade móvel do Sesc leva vacinação gratuita para Parnamirim a partir de segunda-feira (27)

Entre os dias 6 e 10 de março, a unidade móvel estará no Centro, em frente à igreja.

A vacinação é gratuita e o atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com capacidade diária de 100 doses.

De acordo com o Sesc, o projeto visa ampliar o acesso dos trabalhadores que têm dificuldade de se ausentar do serviço para se dirigir a uma unidade de saúde.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento com foto, cartão do SUS, cartão de vacina, e crachá ou documento que comprove trabalho.

A ação faz parte da parceria do Sistema Fecomércio com o projeto “Minha Empresa Nota 10”, uma realização da Secretaria de Estado da Saúde Pública com apoio das secretarias de saúde dos municípios que recebem a unidade vacinal.

