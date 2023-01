Unidade móvel oferece exames de mamografia gratuitos na Zona Sul de Natal

Atendimento será feito na Unidade Básica de Saúde no conjunto Pirangi, de terça (31) a sexta-feira (3). A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) oferece até sexta-feira (3) exames de mamografia gratuitos na Unidade Básica de Saúde Pirangi, na Zona Sul de Natal.

O funcionamento da unidade móvel de mamografia vai das 7h30 às 16h30.

A SMS lembra que mulheres com idade a partir de 40 anos podem procurar o local apresentando RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência. Reforça também que não precisa de solicitação de exame para receber o atendimento.

A UBS Pirangi fica localizada na Avenida São Miguel dos Caribes, 650, no conjunto Pirangi.

A SMS alerta ainda que o câncer de mama tem cura se detectado a tempo, por isso o diagnóstico precoce é tão importante para o êxito no tratamento.

