Unidade que atende crianças com deficiências sofre série de furtos e gera revolta: ‘lastimável’; FOTOS

Morador de Bertioga afirma que o Núcleo de Apoio à Criança Especial (Nace) está perigoso, insalubre e em condições precárias. Série de furtos em prédio público destinado aos cuidados de crianças com deficiência causa revolta em Bertioga, SP

Um prédio público onde são atendidas crianças com deficiências em Bertioga, no litoral de São Paulo, tem sido alvo de uma série de furtos, conforme denunciado por um morador ao g1 nesta quarta-feira (15). O Núcleo de Apoio à Criança Especial (Nace) foi invadido todos os dias na última semana e, segundo o denunciante, o local está insalubre e perigoso para profissionais e crianças.

O morador, que não quis ser identificado, afirmou que os crimes na unidade localizada no bairro Vista Linda acontecem há anos, porém, nos últimos dias, as ações dos bandidos aumentaram. Segundo ele, os infratores invadem o local para furtar desde torneiras até ares-condicionados.

“Na última semana os furtos têm ocorrido todos os dias. Os criminosos já perceberam que não há medidas para impedi-los. Não houve ação da prefeitura em manter a vigilância com guardas já que as câmeras de monitoramento não têm servido de intimidação”. Ainda de acordo com o morador, o medo é que os crimes comecem a ocorrer durante o dia, quando os trabalhadores e criança estão no local.

O furto de portas do Nace, em Bertioga, preocupa o morador que teme novos crimes

O denunciante ressaltou que a administração municipal fechou as entradas que foram destruídas pelos criminosos, mas nada adiantou. “A medida da prefeitura foi parafusar uma placa de madeira compensada no lugar. Na noite seguinte, a placa foi facilmente destruída e entraram novamente”.

Depois que furtaram um ar-condicionado, os criminosos passaram a entrar pelo buraco da parede, que acabou tapado por tijolos. Como resposta ao bloqueio, os ladrões quebraram a porta dos fundos, que até agora não foi reparada.

“Está tudo em completo abandono. O Nace sempre é divulgado como uma unidade que recebe muita atenção e muitos investimentos, mas quem o visita todos os dias sabe o estado de abandono em que ele se encontra”, desabafou.

Denunciante relata que criminosos invadiram o Nace em Bertioga pelo buraco do ar-condicionado

Atendimento afetado

O morador ressaltou que os furtos afetam diretamente o serviço oferecido ao público. De acordo com ele, o prédio está ‘completamente exposto e sem controle de fluxo’. “Torneiras foram roubadas das pias e não foram repostas, deixando vazamentos pelo chão do prédio, que já chegou a ficar inundado e sem água para consumo”

Ele acrescentou: “Vários ares-condicionados foram furtados, deixando profissionais em salas com condições insalubres de umidade, temperatura, mofo e ácaros, o que pode ser perigoso para crianças com deficiências raras ou sensíveis ao ambiente”.

Prefeitura de Bertioga tampou com tijolos uma das entradas após uma porta ter sido furtada

O Nace, conforme descrito pelo denunciante, está em “condições lastimáveis”. Ele pontuou que mesmo diante das ‘medidas paliativas’ da prefeitura, os atendimentos só não foram cancelados por ‘insistência dos profissionais’.

A reportagem solicitou um posicionamento da prefeitura de Bertioga, porém, até a última atualização desta matéria não havia recebido uma resposta.

Segundo o morador de Bertioga, os criminosos furtam desde fios até equipamentos eletrônicos do Nace

Vito Califano