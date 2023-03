Unidades do Crescer de Mogi oferecem cursos para artesãos e culinaristas

Objetivo é promover a troca de experiência entre os profissionais. Aulas são oferecidas gratuitamente e o curso deve durar 12 semanas. Crescer de Mogi das Cruzes abre inscrições para vários cursos

Foto: Ney Sarmento/Prefeitura de Mogi das Cruzes

Mogi das Cruzes está com inscrições abertas para o Clube Crescer. A iniciativa busca promover a interação e o compartilhamento de experiências entre artesãos e culinaristas.

Ao todo, estão disponíveis 220 vagas para os encontros de bordados variados, crochê e tricô, patchcolagem, peças em feltro e costura criativa, manicure e pintura em tecido.

Para participar é preciso ter, no mínimo, 16 anos e morar em Mogi. As inscrições podem ser feitas de forma online até o dia 28 de março.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Os participantes vão conhecer novas técnicas, dicas práticas para profissionalizar seu negócio, além de promover o empreendedorismo e gerar renda.

Os encontros vão acontecer nas unidades do Crescer de Braz Cubas, Cezar de Souza, Vila Brasileira e Vila Natal. As atividades vão acontecer uma vez por semana e a duração prevista é que o programa tenha 12 semanas. Cada encontro terá a duração de quatro horas.

Dentro dessa programação, serão oferecidas duas oficinas junto ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequeno Empresas (Sebrae) e outras duas com profissionais da área, para compartilharem técnicas e experiências.

Os outros oito encontros serão organizados de maneira que os próprios participantes desenvolvam seus produtos entre si, numa troca de conhecimento interna, sem a presença de professor ou mentor.

Ao final do primeiro ciclo do Clube Crescer, será realizada a Feira Empreendedora, em que os participantes terão a oportunidade de vivenciar uma experiência prática de vendas junto ao público.

Confira a programação de cada unidade:

CRESCER BRAZ CUBAS

Endereço: Rua Capitão Francisco de Almeida, 47 – Braz Cubas

Telefone: 4798-5729

Unidade Crescer Braz Cubas

CRESCER CÉSAR DE SOUZA

Endereço: Rua Edmund Gerke, S/N – Jardim Bela Vista

Telefone: 4699-1294

Unidade Crescer César de Souza

CRESCER VILA BRASILEIRA

Endereço: Rua Prof. João Gualberto Mafra Machado, 221 – Vila Brasileira

Telefone: 4721-2423

Unidade Crescer Vila Brasileira

CRESCER VILA NATAL

Endereço: Rua Júlio Fernandes da Costa, S/N – Vila Natal

Telefone: 4796-1954

Unidade Crescer Vila Natal

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

valipomponi