Unidades do Sesc têm programação especial de carnaval no interior de SP

Oficinas, apresentações musicais e muitas brincadeiras para as crianças serão realizadas nesta segunda-feira e na terça-feira. Veja como participar. Unidades do Sesc tem programação especial de carnaval nesta segunda e na terça-feira

Divulgação

As unidades do Sesc de Bauru, Sorocaba, São José do Rio Preto e Jundiaí tem programação especial de carnaval nesta segunda-feira (20) e também na terça-feira (21).

Tem oficinas para a criançada e atrações musicais e todas as atividades são gratuitas. Confira a programação em cada uma das cidades:

Bauru

Ateliê de máscara – a oficina de confecção de máscaras começou sábado (18) e vai até terça-feira (21), das 15h30 às 18h30. A criação é livre e para todas as idades.

Carnabrincos – na oficina de confecção de brincos para o carnaval podem participar é crianças a partir dos 12 anos. Essa oficina começou no sábado (18) e termina nesta segunda-feira, das 14 às 18h.

Os óculos mais baladeiros da sua vida – essa oficina é para personalizar óculos de sol para a folia e não tem idade mínima para participar. Nesta segunda e na terça-feira, das 14 às 18h.

Poin no frevo – show interativo e para todas as idades. No ginásio da unidade a partir das 16h30.

Baleia canta Bahia Nostalgia – show com releitura de músicas de compositores baianos. Nesta terça-feira (21), a partir das 16h30.

Serviço: O Sesc Bauru fica na Avenida Aureliano Cardia, 6-71 – Vila Cardia.

Sorocaba

Zen Folia: das 10 às 13h nesta segunda e na terça-feira. Evento para todas as idades.

Oficina de máscaras de animais brasileiros: para crianças de 4 a 12 anos nesta segunda e na terça-feira, às 12h, 13h, 14h e 15h.

Bonecões: também para todas as idades, das 14h às 18h, nesta segunda e na terça-feira.

Carnaval dos Bichos Vermelhos: apresentação a partir das 16h para todas as idades, nesta segunda-feira.

Encantoria na Folia: show a partir das 16h desta terça-feira (21) para todas as idades.

Serviço: o Sesc Sorocaba fica na Rua Barão de Piratininga, 555.

São José do Rio Preto

Folias brasileiras – espetáculo de danças, músicas e brincadeiras. Nesta segunda, das 11h às 12h e voltado para todas as idades.

Oficina de máscaras: para todas as idades, das 14h as 15h30 nesta segunda-feira.

Mania de samba: show com sambas de carnaval, das 16h30 às 18h30. Para todas as idades.

Serviço: o Sesc São José do Rio Preto fica na Avenida Francisco das C. Oliveira, 1333.

Jundiaí

Encantoria na folia: brincadeiras e danças. Nesta segunda, das 11h ao 12h30. Limitado a 700 pessoas e para todas as idades. Retiradas de ingressos a partir das 10h.

Banda Glória: nesta segunda, das 17h as 18h30. Evento limitado a 700 pessoas e para todas as idades. Retiradas de ingressos a partir das 10h.

(Re) fantasiando o carnaval: confecção de peças de roupas e adereços. Nesta segunda e terça-feira, das 10h as 16h. Para todas as idades.

Automaquiagem carnavalesca: segunda e terça, das 10h às 16h. Para todas as idades.

Máscaras carnavalescas: segunda e terça, das 10h às 16h e para todas as idades. Inscrições no local, 30 minutos antes.

Adereços para a cabeça: nesta segunda-feira, das 13h30 às 15h e para todas as idades. Inscrições no local, 30 minutos antes.

Folias para brincar: segunda terça, das 10h às 12h e das 14h às 17h. Para crianças até 6 anos.

Companhia do circo: segunda-feira, das 15h às 16h. Para todas as idades.

Charanga da Popota: show da Palhaça Popota, terça-feira, das 11h ao 12h. Apresentação para todas as idades com limite de até 700 pessoas. Retiradas dos ingressos na terça-feira a partir das 10h.

Patrícia Secchis: o show da cantora nesta terça-feira, das 17h as 18h30. Apresentação para até 700 pessoas. Retiradas dos ingressos no dia a partir das 10h.

Customização de camisetas: nesta terça-feira, das 13h30 às 14h30 e das 15h às 16h. Para todas as idades. Inscrições 30 minutos antes.

Bloco carne com queijo: terça-feira, das 15h as 16h. Para todas as idades.

Serviço: o Sesc Jundiaí fica na Avenida Antonio Frederico Ozanam, 6600, Jardim Botânico.

Vito Califano