Unidades habitacionais em Bertioga ficam à disposição de vítimas das chuvas do Litoral Norte

Famílias de São Sebastião poderão morar por até oito meses nos apartamentos de Bertioga (SP). A medida foi tomada em caráter emergencial e deve beneficiar aproximadamente de 1.200 pessoas. Unidades habitacionais de Bertioga, SP, são disponibilizadas às vítimas das chuvas do litoral norte

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) fez a cessão, em caráter emergencial, de 300 unidades habitacionais do Condomínio Quaresmeira, em Bertioga, no litoral de São Paulo, para as vítimas das chuvas que atingiram São Sebastião, no Litoral Norte. O acordo foi assinado na sexta-feira (3) entre a CDHU e a Frente Paulista de Habitação Popular do Estado de São Paulo, entidade responsável pelo conjunto.

A princípio, o acordo é para que as famílias permaneçam por oito meses nos apartamentos. A medida deve beneficiar aproximadamente 1.200 pessoas. As moradias foram viabilizadas por meio do programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades.

Foram investidos R$ 35,7 milhões para a construção dos imóveis, sendo R$ 10,8 milhões do governo do estado e R$ 24,9 milhões do governo federal. O acordo entre as partes começou a ser construído após o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) visitar as áreas afetadas pelas chuvas em São Sebastião (SP) e sugerir o uso temporário das habitações na cidade vizinha.

Após o período de oito meses, a CDHU disse que entregará as moradias nas mesmas condições em que foram recebidas.

Entrega das primeiras unidades

A Prefeitura de Bertioga, no litoral de São Paulo, entregou 600 apartamentos do conjunto habitacional Caminho das Árvores, no bairro Jardim Raphael, na manhã do dia 2 de março. Os imóveis serão ocupados por famílias bertiogueses que vivem em áreas consideradas de risco e estão inscritas no programa Minha Casa, Minha Vida.

“Aqui tem um destino específico [moradias para famílias de Bertioga]. Se, por ventura, a Caixa Econômica Federal verificar que tem algum espaço [nos edifícios] e não tiver inscritos totalmente [no programa], aí alguns apartamentos podem, provisoriamente, ajudar a socorrer nesse momento difícil, e em caráter humanitário, famílias que perderam as moradias em São Sebastião”, disse o vice-presidente do República Geraldo Alckmin (PSB), que participou da cerimônia de entrega.

Vice-presidente ressaltou que governo federal vê moradia a famílias do litoral de SP como prioridade

Ao lado dele estiveram o ministro de Estado das Cidades Jader Filho e do prefeito de Bertioga Caio Matheus (PSDB), que inclusive havia se posicionado contra a ideia inicial do governo federal, de entregar alguns dos apartamentos aos desabrigados de São Sebastião.

“O governador [de São Paulo] Tarcísio (Republicanos) falou comigo ontem [quarta-feira, 1] e eu falei para ele que não tem sentido pegar parte dessa demanda habitacional de Bertioga que já está aguardando há 10 anos [e repassar para moradores da cidade vizinha]. Tenho pessoas que perderam tudo também com essas enchentes e elas estão prestes a receber suas moradias”, reforçou Caio Matheus na ocasião.

Unidades

As unidades tem 43,23 m², com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, além de piso cerâmico em toda edificação, azulejo no banheiro e na cozinha, sistema individualizado de consumo de água, gás e eletricidade.

O condomínio conta com calçamento, sistema de lazer com playground, centro comunitário e espaço para estacionamento. Infraestrutura implantada: redes de água e esgoto, drenagem, rede elétrica e iluminação pública, pavimentação, passeios públicos e paisagismo.

