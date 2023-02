Unidos dos Morros é a campeã do Carnaval de Santos em 2023

Samba-enredo da escola foi uma homemagem à trajetória do empresário Armênio Mendes. Unidos dos Morros é a campeã do Carnaval Santista 2023

Vanessa Rodrigues/A Tribuna Jornal

A Unidos dos Morros é bicampeã do Grupo Especial das escolas de samba de Santos, no litoral de São Paulo, ao conquistar 179,9 pontos com o samba-enredo em homenagem ao empresário Armênio Mendes. A escola de samba Unidos da Zona Noroeste foi a vencedora do Grupo de Acesso após conquistar 175,3 pontos. A apuração aconteceu nesta terça-feira (14), no Teatro Municipal Braz Cubas.

Veja os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de Santos na íntegra

A apuração começou, por volta das 12h, com a abertura dos envelopes com as notas dos jurados. O auditório do teatro ficou fechado para o público e somente representantes das agremiações, a imprensa, além dos organizadores do carnaval da cidade, tiveram acesso livre ao local para acompanhar a apuração.

Todas as escolas de samba foram avaliadas por julgadores em nove quesitos: bateria, harmonia, evolução, enredo, samba de enredo, fantasias, alegorias e adereços, mestre-sala e porta-bandeira e comissão de frente. Os julgadores podem dar a nota máxima, 10, podendo decrescer em escala decimal: 9,9; 9,8; 9,7, e assim por diante. A menor é descartada, somando-se as duas notas restantes.

Apuração do grupo Especial e de Acesso do Carnaval de Santos 2023

Vanessa Rodrigues/A Tribuna Jornal

Penalidades

A Dragões do Castelo perdeu 2,5 pontos por conta do tempo de desfile. A Vila Mathias também começou com -0,5 pontos e a Padre Paulo -6 pontos por estourarem o tempo de desfile.

No Grupo Especial, a Brasil perdeu 2 pontos por ter um número insuficiente de integrantes na ala das baianas. A Mãos Entrelaçadas também foi penalizada com 7 pontos a menos porque não respeitou o número mínimo de integrantes.

Todas as escolas entraram com recurso, que foram indeferidos.

Bateria da escola de samba Unidos da Zona Noroeste

Daniela Rucio

Grupo de Acesso

Sete agremiações lutavam pelo título de campeã do Grupo de Acesso. A grande campeã foi Unidos da Zona Noroeste com 175,3 pontos. A escola apresentou o enredo “Meu Galo pede respeito e diz não à intolerância e ao preconceito”, para exaltar as minorias e a importância de um olhar de igualdade a todos.

Já a escola de samba Padre Paulo foi a pior colocada no carnaval santista com 166,3 pontos (confira a classificação geral abaixo).

O carro abre alas da Unidos dos Morros foi uma releitura das colônias portuguesas de Santos

Daniela Rucio

Grupo Especial

A Unidos dos Morros foi a grande vencedora do Grupo Especial, com 179,9 pontos, e levou R$ 26.620 mil de prêmio. Em segundo lugar, ficou a X-9, com 178,7 pontos, recebendo R$ 13.200 mil pelo vice-campeonato. A escola de samba Mãos Entrelaçadas terminou com 170,6 pontos e caiu para o Grupo de Acesso.

Com o enredo, “Desce o Morro construindo história: Armênio Mendes, o empreendedor dos sonhos”, a Unidos dos Morros entrou no sambódromo para contar a trajetória do empresário. A escola foi quinta a desfilar na segunda e última noite de apresentações, na Passarela Dráusio da Cruz. A escola de samba contou com 1.100 foliões, divididos em 12 alas, e 2 carros alegóricos.

Torcedores da escola de samba Unidos dos Morros celebram título do Carnaval de Santos (SP) em 2023

Luciana Moledas/g1 Santos

“O coração está a mil. Quero agradecer a Deus, a todos os meus familiares, toda a comunidade e ao pessoal do Grupo Mendes, que se esforçou ao máximo e deu todo apoio para fazermos esse lindo carnaval. A comunidade está em festa, vamos subir o morro! Comemorar, comemorar e comemorar!”, disse o presidente da Unidos dos Morros, Fábio Fernandes Carvalho, conhecido como Chitinha.

A Mãos Entrelaçadas foi a pior colocada com 170,6 pontos e irá para o Grupo de Acesso em 2024 (confira a classificação geral abaixo).

Unidos dos Morros é a campeã do Carnaval Santista 2023

Vanessa Rodrigues/A Tribuna Jornal

Confira o resultado final

Grupo de Acesso

Unidos da Zona Noroeste – 175,3 pontos

Bandeirantes do Saboó – 174,8 pontos

Imperatriz Alvinegra – 174,7 pontos

Império da Vila – 173,1 pontos

Vila Mathias – 172,7 pontos

Dragões do Castelo – 170,3 pontos

Padre Paulo – 166,3 pontos

Grupo Especial

Unidos dos Morros – 179,9 pontos

X-9 178,7 pontos

União Imperial 178,7 pontos

Amazonense – 177,6 pontos

Mocidade Indepedência 177,5 pontos

Sangue Jovem – 177,3 pontos

Brasil – 175,4 pontos

Real Mocidade – 174,5 pontos

Mãos Entrelaçadas – 170,6 pontos

