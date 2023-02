Unidos dos Morros homenageia o empresário Armênio Mendes no carnaval em Santos

Escola, que será a quinta a desfilar na segunda e última noite de apresentações, foi a campeã do Carnaval 2020. Unidos dos Morros apresenta samba-enredo com a trajetória do empresário Armênio Mendes

A trajetória do empresário Armênio Mendes será o enredo da Unidos dos Morros. Campeã do Carnaval 2020 em Santos, último antes da parada forçada de dois anos em razão da pandemia de Covid-19, a escola do Morro Nova Cintra será a quinta a desfilar na segunda e última noite de apresentações, na Passarela Dráusio da Cruz.

“Sabíamos que nosso próximo enredo teria que ser melhor ainda. Então, o presidente Fábio Fernandes Carvalho, o Chitinha, logo trouxe a ideia de homenagear uma das personalidades mais importantes para a cidade de Santos em sua história: Armênio Mendes”, conta o diretor de Carnaval, Márcio Pessi.

Logo depois, começaram as tratativas com a família do empresário da construção civil, que morreu em 2017, para que a agremiação fosse autorizada a levar o enredo à avenida.

Sentimentos e inovações

O diretor ressalta que a Unidos dos Morros mostrará um Carnaval diferente do que as pessoas imaginam. “Vamos para um lado mais família, mais sentimental, trazendo a vila onde ele nasceu em Portugal para o desfile. E, daí em diante, relembrar sua maravilhosa e vitoriosa história em Santos”, descreve.

Pessi promete inovações, embora, como manda o mistério do Carnaval, não as revele antecipadamente. “Como é de costume na escola, sempre trazemos inovações para a avenida, e neste ano não será diferente. O público pode esperar por algo novo, que surpreenderá a todos”, comenta.

A emoção pela volta à Passarela do Samba está nos versos da música composta por Nikinha, Cabelo, Celso Tom Maior, Zé Robertto, Marcio Índio, Fábio Alemão, Pablo e o próprio Marcio Pessi, interpretada por Ito Melodia e Primo do Pandeiro: “É de arrepiar, emocionar/Poder voltar a sambar novamente”.

“Acredito que isso já mostra o quanto será importante essa volta do Carnaval. E todos nós, em comunhão, vamos agradecer por poder, novamente, voltar a desfilar, algo que, infelizmente, muitos sambistas que foram levados durante a pandemia não poderão fazer. Mas, vamos representá-los nesse dia de glória, que será a nossa retomada”, afirma o diretor de Carnaval.

A escola

Nome: Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Unidos dos Morros

Fundação: 27 de janeiro de 1978

Bairro: Morro Nova Cintra

Melhor colocação: três vezes campeã do Grupo Especial, em 2014, 2016 e 2020

Componentes: 1.100

Alas: 12

Alegorias: 2

Conheça o samba-enredo

“Desce o Morro Construindo História: Armênio Mendes, o Empreendedor de Sonhos”

A vida… esculpida em poesia

Em belos campos se inspira

Um gajo que vem lá de além-mar

Que traz no sangue a essência, herança

A garra da terra natal

Coragem e perseverança em seu ideal

Na fé, na força do santo guerreiro

Segue a sua trajetória

Junto a Nossa Senhora, sempre a lhe abençoar

Nossa Senhora sempre a lhe abençoar

E nas adversidades… venceu

Na Terra da Caridade… empreendeu

Gira a roda do progresso

Da praia mira o mar

Acerta o alvo do sucesso… edificar

Santos amada e querida

Desperta a luta de um sonhador

Em laços a diplomacia, unidos de amor

Na obra da vida

Escritura que não se apagou!

Descendo o morro…

Lembranças, saudades

Nos quatro cantos da Cidade

A sua marca, sua mão!

Marias do seu coração

Família o seu bem maior

Eternizado em nosso pavilhão

É de arrepiar… emocionar

Poder voltar a sambar novamente

Chegou o morro cantando contente

Exaltando Armênio Mendes!

Compositores: Nikinha, Cabelo, Celso Tom Maior, Zé Robertto, Marcio Índio, Fábio Alemão, Pablo e Marcio Pessi

Intérpretes: Ito Melodia e Primo do Pandeiro

