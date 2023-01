Unifap abre seleção para professor com salário de até R$ 19,3 mil

Vaga é para área de Ciências Ambientais com exigência de doutorado.

Inscrições iniciam em 17 de abril e seleção terá quatro etapas.

Atuação do profissional será no campus Marco Zero

da Unifap, em Macapá (Foto: Arquivo/G1)

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) lançou edital para contratação de um professor titular na área de Ciências Ambientais para atuação no campus Marco Zero, em Macapá. O edital exige título de doutor e dez anos de experiência na área. O salário, somando valor base, cargo e auxílio-alimentação chega a R$ 19.353,71.

As inscrições serão feitas de forma presencial entre 17 de abril e 3 de maio no campus Marco Zero, mediante pagamento de taxa de R$ 250.

A seleção terá quatro etapas eliminatórias e classificatórias, sendo prova escrita, prova oral, defesa de memorial e prova de títulos.

O trabalho na Universidade será de dedicação exclusiva, e de acordo com o edital, o perfil desejado para o profissional é doutor em geotecnologia e modelagem ambiental. O concurso tem prazo de validade de um ano para a realização das provas e divulgação dos resultados.

