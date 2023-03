Unifran e USP buscam voluntários para estudar efeitos da Covid em desempenho cardiovascular; veja como participar

Pesquisa também irá avaliar como atividades físicas interagem com organismo de quem teve a doença. Avaliações serão feitas na Clínica de Fisioterapia da Universidade de Franca (SP). Faculdade de Franca e USP buscam voluntários para estudo sobre a Covid

A Universidade de Franca (Unifran) recebe voluntários para uma pesquisa em parceira com a USP de Ribeirão Preto (SP) que busca avaliar os efeitos da Covid-19 no desempenho cardiovascular do organismo. O estudo também vai analisar como o treinamento físico ajuda pessoas que tiveram a doença.

Os voluntários farão atividades aeróbicas durante 16 semanas no período da manhã ou da noite, com o objetivo de examinar a capacidade cardiorrespiratória e condição metabólica, assim como possíveis prejuízos causados pelo vírus.

Quem pode participar?

Voluntários, homens ou mulheres, que tenham de 30 a 55 anos;

Pessoas que não apresentem doenças crônicas;

Contaminadas pelo vírus da Covid-19 com ou sem sintomas;

Estão entre 3 meses a 3 anos após quarentena ou alta hospitalar;

Não ser fumante;

Não estar realizando atendimento fisioterapêutico domiciliar ou ambulatorial.

Como se inscrever?

Os interessados podem entrar em contato através do WhatsApp (16) 99290-4352 ou do e-mail noemimarchini@usp.br.

O que será feito durante o estudo?

Primeiro, os voluntários precisarão passar por uma avaliação que será agendada após a manifestação de interesse em participar. Ela irá acontecer na parte da manhã com duração de uma hora e meia a duas horas.

Após a avaliação inicial, o voluntário que teve sintomas graves da Covid-19 deverá realizar um treinamento físico aeróbico às segundas, quartas e sextas-feiras, na parte da manhã ou noite, durante 16 semanas.

Quem teve sintomas leves da doença será avaliado por um dia, por cerca de uma hora e meia a duas horas.

O estudo é realizado por duas professoras da Unifran – Noemi Marchini de Souza Couto e . Tábata de Paula Facioli – e pelo professor do Departamento de Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da USP, Hugo Celso Dutra de Souza.

As avaliações serão realizadas na Clínica de Fisioterapia da Unifran, localizada na Avenida Doutor Armando Salles Oliveira, 201 – Parque Universitário – Franca.

