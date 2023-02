Unir divulga edital para mestrado em História da Amazônia; veja como se inscrever

O mestrado é gratuito e ofertado de maneira presencial. O processo seletivo oferece 24 vagas. Campus da Unir em Porto Velho

Diêgo Holanda/Arquivo g1

A Universidade Federal de Rondônia (Unir) divulgou o edital para o mestrado em História da Amazônia. O processo seletivo oferece 24 vagas, sendo 19 para ampla concorrência e 5 vagas para ações afirmativas.

Segundo a Unir, as inscrições podem ser feitas entre os dias 1º e 31 de março pela internet. Antes disso, é importante que os interessados leiam o edital e prestem atenção nos requisitos.

Clique aqui para ler o edital

Clique aqui para se inscrever

O mestrado em História da Amazônia

Os selecionados devem começar as aulas em junho do ano letivo de 2023. O mestrado é gratuito e ofertado de maneira presencial. Ele é dividido nas seguintes linhas de pesquisa:

Populações, Etnicidades e Cultura: Usos e Representações e

Trabalho, Poder e Práticas Sociais.

Quem pode se inscrever?

Podem participar do processo seletivo quem tiver diploma de graduação em curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Em caso de candidatos estrangeiros, em curso superior de instituição acadêmica reconhecida.

A seleção é composta por três etapas, sendo elas: avaliação do projeto de pesquisa, avaliação sobre o projeto de pesquisa e avaliação do currículo lattes.

