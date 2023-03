unitau-oferece-bolsas-da-capes-para-mestrado-e-doutorado

As bolsas, além de servir de incentivo para novos pesquisadores, contribuem para o avanço científico da RMVale A Universidade de Taubaté (UNITAU) está com inscrições abertas para a concessão de 24 bolsas de estudo da modalidade Demanda Social (DS) oferecidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para inscritos em cursos de Pós-Graduação Strictu Sensu.

Do total de bolsas oferecidas em 2023, 4 serão destinadas a alunos matriculados no Doutorado em Ciências da Saúde, e as demais 20 vinte serão distribuídas para os cursos de Mestrado em Desenvolvimento Humano (3), Linguística Aplicada (5), Ciências Ambientais (4), Ciências da saúde (1) e Planejamento e Desenvolvimento Regional (7).

“A formação de recursos humanos para a ciência é fundamental para o desenvolvimento de um país. Políticas públicas que oportunizem o acesso à formação de profissionais aptos a produzir conhecimento e transformar a sociedade são necessárias para ampliar e democratizar a formação de pós-graduandos’’, pontua a Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UNITAU, Profa. Dra. Monica Franchi Carniello.

As bolsas, além de servir de incentivo para novos pesquisadores, contribuem para o avanço científico da RMVale, complementa a Professora Monica. ‘‘O Programa de Demanda Social permite fortalecer o capital intelectual da região, ao formar profissionais que sejam protagonistas e agentes de desenvolvimento regional.”

As inscrições estarão abertas até o dia 31 de julho deste ano. Os bolsistas do Mestrado deverão receber o valor de R$ 2.100,00 por, no máximo, 24 meses. E os bolsistas do Doutorado R$ 3.100,00 por, no máximo, 48 meses.

O edital PRPPG nº 006/23 está disponível para consulta. Mais informações sobre os cursos de Pós-Graduação da UNITAU você encontra aqui.

ACOM/UNITAU

Vittorio Ferla