Unitins altera edital de concurso para professor e inscrições começam no dia 7 de fevereiro; salário pode chegar a R$ 10,5 mil

Instituição também acrescentou duas vagas a mais no certame, totalizando 132. Oportunidades são para professores mestres e doutores, para as cargas horárias de 20h e 40h. Unitins – Campus Palmas

Divulgação/Unitins

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) fez retificações no edital do concurso para professores de diversas áreas. Entre elas está a mudança no período de inscrições, que agora começa em 7 de fevereiro. Dependendo da jornada e qualificação dos profissionais, o salário pode chegar a R$ 10.554,12.

O concurso, a princípio, ofertaria 130 vagas. Mas após adequações dos cargos, foi preciso acrescentar mais duas oportunidades, totalizando 132 vagas. O último dia para fazer a inscrição é 10 de março, às 17h. Mas o pagamento da taxa, de R$ 290, será no dia 13 de março.

Confira as mudanças do edital aqui.

O certame foi lançado no dia 29 de dezembro de 2022. As vagas são para professores com titulação de mestrado e doutorado, para as cargas horárias de 20h e 40h.

Confira as áreas disponíveis:

Administração;

Ciências contábeis;

Direito;

Enfermagem;

Letras;

Medicina;

Pedagogia;

Serviço social;

Sistemas de informação;

Tecnologia em gestão do agronegócio.

Etapas

Os candidatos terão que passar por duas etapas, que serão divididas em quatro fases:

1ª Etapa:

Inscrição, sujeita à confirmação;

Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório.

2ª Etapa:

Prova didática, de caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação de títulos, de caráter somente classificatório.

A data prevista para realização da Prova Escrita referente à primeira etapa é 16 de abril. A realização das outras fases serão divulgadas posteriormente.

O salário de professores mestres pode variar entre R$ 4.502,16 e R$ 9.004,30. Para doutores, a remuneração pode ser entre R$ 5.277,06 e R$ 10.554,12.

Vittorio Ferla