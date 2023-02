Unitins divulga 3ª chamada do vestibular 2023/1; matrícula online vai até domingo (5)

Lista de convocados está no site da instituição. As aulas do semestre letivo 2023/1 começaram nesta quarta-feira (1º) em todos os câmpus. Unitins – Campus Palmas

Divulgação/Unitins

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) divulgou a lista dos aprovados em terceira chamada para o vestibular 2023/1. Os candidatos aprovados têm até este domingo (5) para garantirem a vaga através da matrícula online.

De acordo com a universidade, foram convocados candidatos para cursos nos câmpus de Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins.

A seleção ofertou 680 vagas para cursos presenciais e Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Letras, Medicina, Pedagogia, Serviço Social, Sistemas de Informação e Tecnologia em Gestão do Agronegócio.

Confira a lista de convocados.

Conforme consta no edital, a matrícula começou nesta quinta-feira (2) e o candidato aprovado deve seguir as orientações do documento. O cadastro é feito em um sistema chamado Protocolo. Para acessar, clique aqui.

As aulas do semestre letivo 2023/1 começaram nesta quarta-feira (1º) em todos os câmpus.

