Unitins divulga gabarito preliminar do vestibular TO Graduado; recursos podem ser apresentados nesta terça-feira (24)

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) divulgou o gabarito preliminar das provas do Vestibular ‘TO Graduado’. A prova escrita foi realizada neste domingo (22). O candidato que desejar interpor recurso contra as respostas deverá fazer a solicitação nesta terça-feira (24), até às 23h59, seguindo as orientações que constam no edital.

Confira o gabarito preliminar aqui

Conforme o edital, o gabarito definitivo deve ser publicado quinta-feira (25). O resultado final está previsto para sair até o dia 26 desse mês. O início das aulas está previsto para o dia 6 de fevereiro.

Ao todo, são 1 mil vagas para os cursos de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Gestão do Agronegócio e Tecnologia em Gestão Pública, no período noturno, nas seguintes cidades:

Araguaçu

Caseara

Colinas do Tocantins

Colméia

Guaraí

Itacajá

Miranorte

Natividade

Palmas

Paranã

Ponte Alta do Tocantins

Sítio Novo

O vestibular faz parte do Projeto de Interiorização Universitária Tecnológica.

Das vagas ofertadas, 50% foram destinadas para estudantes da rede pública de Ensino Médio, atendendo à Lei Estadual 3.458/2019 para candidatos autodeclarados pretos e pardos e indígenas que tenham cursado o Ensino Médio integralmente em escolas públicas. Os outros 50% foram destinadas para ampla concorrência.

Segundo a Unitins, “os municípios escolhidos para receber os cursos do TO Graduado passaram por audiência pública e receberam os cursos que atendem a necessidade de cada região. As vagas ofertadas obedecem ao sistema especial de reserva de vagas para alunos oriundos de escolas públicas, conforme a Lei Estadual nº 3.458 de 17 de abril de 2019”.

