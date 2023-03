unitus-cerca-alloggi-per-studenti-a-viterbo,-civitavecchia-e-rieti:-pubblicato-l’avviso

Iscrizioni triplicate. Per supportare il crescente afflusso, i proprietari di immobili potranno presentare domanda

VITERBO – L’Università degli Studi della Tuscia (Unitus) ha registrato un grande interesse per la propria offerta formativa internazionale da parte di studenti provenienti da altre regioni italiane e dall’estero. Rispetto all’anno precedente, le richieste di iscrizione sono più che triplicate. Per sostenere gli studenti fuori sede e internazionali nella ricerca degli alloggi a Viterbo, Civitavecchia e Rieti, Unitus ha pubblicato un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici qualificati e proprietari privati di immobili idonei.

Gli alloggi richiesti devono essere dotati di impianti a norma e di attestazione di conformità con la normativa vigente in materia e collocati ad una distanza massima di 800 metri dagli immobili sede dell’Università oppure situati in prossimità di fermate di mezzi di trasporto pubblico.

Per le strutture ubicate a Viterbo si richiede la disponibilità di almeno 30 posti letto; per quelle ubicate a Rieti e Civitavecchia si chiede la disponibilità di almeno 20 posti letto. Per questo la manifestazione prevede che proprietari di immobili più piccoli, potranno organizzarsi per presentare una domanda congiunta anche nella forma di ATS.

Il costo medio del canone mensile per posto letto, il numero di posti letto resi disponibili e le garanzie richieste dai soggetti saranno criteri di valutazione ai fini della stipula della convenzione. In base al numero e alla tipologia di manifestazioni di interesse pervenute, l’Università si riserva di valutare la possibilità di garantire una percentuale di occupabilità degli alloggi (fino ad un massimo dell’80% dei posti resi disponibili dall’operatore) per un periodo di 3 mesi. Per gli studenti titolari di borsa di studio, l’Università si farà garante del pagamento del canone.

Gli interessati potranno presentare la manifestazione di interesse e stipulare una convenzione con l’Università che si impegna ad inserire tali alloggi nella banca dati dell’Ateneo cui accedono gli studenti interessati.

Per maggiori informazioni sull’avviso e sulle modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse, si può consultare il sito web dell’Unitus al seguente indirizzo:

http://www.unitus.it/it/unitus/news/articolo/avviso-pubblico-per-la-raccolta-di-manifestazioni-di-in

Un’opportunità importante per gli operatori economici che desiderano offrire alloggi agli studenti fuori sede e internazionali. Allo stesso tempo, è un passo avanti significativo per l’Università nel fornire un servizio di qualità ai propri studenti, che potranno trovare alloggi confortevoli e sicuri nei pressi dei campus.

