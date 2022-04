UNITY, filati tecnici e design Made in Italy

La primavera cammina a passo spedito verso la bella stagione, è il momento di riporre i capi invernali e rinnovare il look. A partire dai capispalla, indumento imprescindibile per stile e per comfort.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Unity è un’azienda che vanta l’intramontabile fascino del design Made in Italy nel mondo outdoor, è un’ icona per eleganza e design; il suo fiore all’occhiello è l’utilizzo di filati tecnici, con grammature perfette, con il quale produce capi professionali e di alta gamma. L’accurato studio del team dedicato di Unity sui materiali, non è mai disgiunto dalla ricerca che fa di ogni capo un capo alla moda.

La nuova collezione Spring/Summer di Unity propone degli outfits dal tocco “futuristico” a tutto tondo: linee semplici ma eleganti unite all’esperienza unica dei super tecno – abiti wearable.

Un alto standard di vestibilità, in virtù del quale il quotidiano di chi indossa un capo Unity diventi comfortable; taglio minimal ed essential è concepito per evidenziare lo status, coniugandolo con lo stile. Cuciture, tagli, zip a scomparsa per un look contemporaneo dal sapore urban che si completa con una ricca gamma di tessuti con cui l’azienda ha creato l’intera collezione.

Unity, infatti, pone particolare attenzione ai tessuti sia dal punto di vista della sostenibilità che del comfort garantendo un’elevata funzionalità, mirando a soddisfare ogni tipo di esigenza con capi che migliorano la performance proponendo tessuti traspiranti e impermeabili. EVERYDAY PERFORMANCE.

Ad oggi UNITY si posiziona a un livello superiore sia in termini di materiale che di stile, crescendo nell’ultimo anno del 30%. In futuro l’obiettivo sarà quello di toccare i mercati tedeschi, austriaci, francesi e spagnoli, attraverso la trasformazione della linea in ecosostenibile, con tessuti e filati riciclabili derivanti dal ciclo di smaltimento.