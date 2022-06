“Universe”, il nuovo Ep strumentale di Luca Rustici

È sulle piattaforme digitali e negli store “Universe” l’EP strumentale di Luca Rustici (L’n’R Productions /Universal Music Italy).

“L’esigenza di suonare melodie e non esibire un ‘chitarrismo’ eccessivo – afferma Luca Rustici – mi ha portato a riscoprire sonorità e atmosfere del PROG e del Funk anni ’70, che sono la mia scuola e cultura musicale. Le sessioni in studio con i miei amici Musicisti Ernesto Vitolo (Piano e Rhodes) Rosario Jermano (Percussioni) Gae Diodato (Basso) Andrea Polidori (Batteria) Pino Tafuto (Piano) e Gianfranco Campagnoli (Tromba) sono state molto impegnative ma fruttuose e il risultato mi riempie il cuore di una gioia che mi nutre l’anima, perché credo di aver trovato un modo molto personale di scrivere e suonare brani strumentali in cui oggi mi identifico al 100%.”

Luca Rustici nasce a Napoli nel 1964 in una famiglia di Artisti, suo padre pittore e i fratelli musicisti. Inizia a suonare la chitarra e la batteria all’età di 10 anni, forma gruppi e suona nei club napoletani come batterista, ma poi si ritrova sempre con la chitarra in mano a scrivere canzoni. Decide quindi di studiare Chitarra Jazz e di intraprendere un percorso da Sessionman nei vari studi di registrazione evolvendosi nel lavoro di Produttore – Arrangiatore e Autore, che gli ha dato la possibilità di lavorare con grossi nomi della musica italiana e Internazionale tra Italia, Spagna e America Latina. Tra questi Mina, Adriano Celentano, Marco Mengoni, Loredana Bertè, Giusi Ferreri, Patti Pravo. Nel 2004 Ha creato la sua etichetta discografica, la L’n’R Productions. Nel 2010 pubblica il suo primo album strumentale “A flower into the power”.

Sta lavorando da tempo a vari progetti da autore e produttore per altri artisti, e il suo nuovo album è stato anticipato, proprio nel periodo prima del “ROCKDOWN” dal primo singolo “A Zingara”, rifacimento di un brano degli Osanna (gruppo nato negli anni Settanta fondato dal fratello Danilo Rustici) con il featuring del cantante originale Lino Vairetti, ottenendo un buon riscontro negli Stati Uniti. A novembre 2020 ha pubblicato il singolo “I don’t feel like you”. A marzo 2021 è uscito il suo omaggio a Peter Gabriel con la sua versione di “Red rain” a cui è seguito “Vieneme a truvà” feat. 99 Posse e “Change The World” feat. Andrea Sannino con la partecipazione nel video dell’attore Gianni Parisi. Il 25 febbraio 2022 ha lanciato “Memory Vision Hope” il suo nuovo album. Il 10 giugno 2022 arriva “Universe” Ep strumentale.

