Universidade Para Todos: prefeitura de Porto Velho abre inscrições para bolsas de graduação

Bolsas são ofertadas para quem fez o Enem em 2022 e estudou em escola pública, por exemplo. No total estão reservadas 390 vagas em três instituições privadas do município. Três pessoas estudando em frente a um computador, em imagem de arquivo

A prefeitura de Porto Velho abriu inscrições, neste fim de semana, para 390 bolsas de estudo integrais em cursos de graduação, autorizados pelo Ministério da Educação (MEC), em Instituições de Ensino Superior Privadas (IES).

Somente podem concorrer às bolsas de estudo os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 e obtido nota final mínima de 400 pontos.

O edital também exige que o candidato tenha cursado o ensino médio completo em escola pública ou ter sido bolsista integral em instituições privadas. O participante também deve comprovar uma renda familiar mensal de até três salários mínimos.

As inscrições para esse processo seletivo serão feitas em etapa única pela internet (acesse aqui). No ato da inscrição, o candidato deve apresentar todos os documentos que comprovem as informações inseridas em sua ficha de inscrição.

Abaixo, veja os cursos de graduação disponíveis:

Agronomia

Arquitetura e Urbanismo

Administração

Biomedicina

Ciências Biológicas

Ciências Contábeis

Direito

Enfermagem

Educação Física

Engenharia Civil

Engenharia Elétrica

Estética e Cosmética

Farmácia

Fisioterapia

Medicina

Medicina Veterinária

Nutrição

Odontologia

Psicologia

Zootecnia

Pedagogia

