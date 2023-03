Universidade promove orientação profissional gratuita em Ribeirão Preto, SP; veja como se inscrever

Atividade desenvolvida por curso de psicologia é destinada a pessoas que estão definindo ou pretender redefinir carreira. Vagas são preenchidas por ordem de inscrição. Veja abaixo como se inscrever em orientação profissional oferecida por universidade em Ribeirão Preto, SP

Divulgação/Pixabay

A Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp) está com inscrições abertas para orientação profissional gratuita a pessoas que pretendem definir ou mudar de carreira.

As vagas são preenchidas por ordem de inscrição. (veja abaixo)

Os atendimentos serão promovidos por alunos do último ano do curso de psicologia sob a supervisão dos professores, segundo a universidade.

Como se inscrever

Adolescentes e adultos que quiserem participar do projeto devem ir até a clínica de psicologia da Unaerp, localizada na Avenida Costábile Romano, nº 2.201, no bairro Ribeirânia. O funcionamento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Quando as atividades acontecerão

O início das sessões está previsto para este mês de março. As atividades, que terão entre oito e 12 sessões, acontecerão semanalmente até junho.

Os interessados precisam marcar um horário, entre segunda e sexta-feira, das 7h30 às 18h30.

Veja mais notícias do g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Ufficio Stampa