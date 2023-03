Universidades paulistas criam força-tarefa para desenvolver ações conjuntas de igualdade de gênero

Evento que marcou a criação da rede foi realizado na Unicamp nesta quarta-feira, Dia Internacional de Mulher, e também contou com representantes da USP, UFSCar, Unifesp, Unesp, UFABC e IFSP. Unicamp recebeu evento para discutir políticas de igualdade de gênero

Universidades e institutos de educação do Estado de São Paulo criaram um grupo de trabalho para desenvolver ações que possibilitem a igualdade de gênero, além de combater outras desigualdades, dentro das instituições de ensino.

O evento, que marcou a criação da Rede Equidade, foi realizado na Unicamp nesta quarta-feira (8), quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher.

Estiveram presentes apenas mulheres que exercem o cargo de reitoras, pró-reitoras e vice-reitoras da USP, Unesp, Unifesp, UFSCar, UFABC, Instituto Federal de São Paulo (IFSP), além de representantes da Comissão de Gênero e Sexualidade da Diretoria de Direitos Humanos da Unicamp.

A política, segundo os representantes da Comissão de Gênero e Sexualidade, materializam um compromisso com a construção de conhecimentos capazes de contribuir para a diversidade nas universidades de São Paulo.

“Essa rede tem a incumbência de formular uma política de equidade para todas as instituições. Essa política vai orientar a produção de planos de equidade específicos de cada instituição”, disse a coordenadora da Comissão de Gênero e Sexualidade da Unicamp, Ana Maria Almeida, ao g1.

