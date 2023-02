Il corso intende completare la preparazione di neolaureati (con preferenza per laureati in Informatica e Ingegneria Informatica) sulle tematiche della Cyber sicurezza, nei suoi vari settori di applicazione (sicurezza dei sistemi ICT, delle applicazioni software, compliance e così via)

L’articolo Università di Torino: Master di I livello in cybersecurity proviene da Cyber Security 360.

valipomponi