Universitária de 21 anos é morta a tiro em assalto na Zona Oeste de Natal

Crime aconteceu na noite desta quinta-feira (23) no bairro Planalto, na Zona Oeste de Natal. Stephanie Silvério Soares, de 21 anos, morreu após sofrer tiro de assaltante em Natal

Uma estudante universitária de 21 anos morreu após ser atingida por um tiro em um assalto no bairro Planalto, Zona Oeste de Natal, na noite desta quinta-feira (23).

Stephanie Silvério Soares trabalhava e cursava Ecologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) desde 2022.

Segundo testemunhas, ela voltava do trabalho para casa de ônibus e havia descido do transporte no ponto mais próximo à sua casa, na rua São Gregório. Um homem armado se aproximou e anunciou um assalto.

A versão preliminar colhida pela polícia é de que ela teria reagido e o criminoso atirou. O tiro atingiu a jovem na altura do pescoço.

O assaltante fugiu do local levando o celular da vítima. Pessoas que estavam em uma igreja evangélica viram a jovem ferida e deram abrigo a ela até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A jovem foi atendida e socorrida com vida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cidade da Esperança, mas não resistiu e morreu pouco tempo após dar entrada no local.

A polícia realizou buscas pelo criminoso e começou a investigar o caso como latrocínio – que é o roubo com resultado de morte.

NA UPA, o namorado da vítima estava inconsolável e não quis dar entrevista. O casal namorava há três anos e ele costumava esperá-la todas as noites no ponto de ônibus, mas não tinha ido nesta quinta.

Sogra da jovem, a recepcionista Josineide Bezerra lamentou o crime e afirmou que “é muita maldade” matar uma pessoa por um celular.

