Universitário em São Carlos? Confira essas dicas para não ficar perdido na cidade!

Parabéns! Você passou no vestibular e é universitário em São Carlos. É preciso estar preparado para a grande quantidade de mudanças que acontecem durante a faculdade. Por isso, separamos aqui algumas dicas para ajudar você e sua família a aproveitarem ao máximo esse período, sem grandes preocupações.

Morar sozinho e longe da família – não é fácil. Você vai ter de aprender muitas coisas na prática!

A preparação já começa antes da matrícula

Antes mesmo de viajar para São Carlos, já dá para sentir o gostinho da vida universitária. Procure os veteranos e os grupos da faculdade no Facebook, não é difícil encontrá-los.

Lá, já comece a interagir com os futuros colegas de curso e fazer faça novas amizades. Assim, não chegará perdido na cidade.

Aproveite o dia da matrícula

No dia da matrícula, confira toda a documentação mais de uma vez. Aproveite o momento! Poderíamos dizer para tirar fotos e se divertir com seus veteranos! A questão é: como fica isso durante a pandemia? Isso agora depende da vontade e da segurança de cada um. Faça o que te faz confortável.

Está preocupado com o trote? Pode ficar tranquilo, porque nas universidades públicas, ele é proibido. Centros acadêmicos estão sempre de olho para que as brincadeiras não passem do limite, e a ouvidoria das universidades também recebem denúncias de trote violento.

Neste dia, você também pode conhecer São Carlos melhor. A Cardinali preparou um cidade. Sobre as regiões em que os estudantes costumam morar. Você pode visitá-las e ter uma ideia do caminho que fará todos os dias.

Também é possível visitar alguns imóveis, ter uma ideia dos preços e voltar para casa mais familiarizado.

Morar sozinho, dividir apartamento ou ir para uma república?

O recomendado é que calouros morem sozinhos por um tempo. Afinal, morar com desconhecidos pode ser uma experiência muito ruim para quem está começando a vida adulta.

Depois de um tempo, o estudante já fez amigos e pode dividir sua moradia com mais tranquilidade. Mas se estiver procurando uma república, a Cardinali tem grupos, por universidade onde você pode se conectar com outros estudantes que estão procurando com quem dividir, da mesma universidade onde irá estudar.

Como escolher um imóvel para universitário em São Carlos?

São Carlos é uma cidade muito boa para estudantes. Existem várias regiões com boa infraestrutura para os universitários, e dá para montar um lugar bacana sem muita dor de cabeça. A Cardinali tem um corpo de corretores pronto para te ajudar a escolher as melhores opções de imóveis para te ajudar a destravar o seu aluguel.

Depois que você já alugou um imóvel, é preciso tomar alguns cuidados. Trocar a fechadura, conferir a voltagem e fazer a manutenção da casa são coisas que nem todo mundo sabe, mas são extremamente importantes para evitar problemas em casa. Não se esqueça da vistoria do imóvel, ela também é muito importante!

