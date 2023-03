Universitários de Leme podem pedir auxílio-transporte de R$ 200; veja como solicitar

Programa beneficia estudantes matriculados em instituições particulares e públicas de ensino de nível superior fora do município. Prazo para solicitação encerra na sexta-feira (10). Leme oferece ajuda para custear transporte de alunos que estudam em outras cidades

Universitários de Leme (SP) já podem fazer o pedido do auxílio-transporte no valor de R$ 200 mensais. O prazo encerra na sexta-feira (10) e os interessados deverão realizar as inscrições pelo e-mail: atransportesads@leme.sp.gov.br.

O programa beneficia estudantes matriculados em instituições particulares e públicas de ensino de nível superior fora do município de Leme, com o valor do auxílio pelo período de oito meses.

Carteira de trabalho, CPF e RG

TV Anhanguera/Reprodução

Para se ganhar o benefício, o candidato deverá comprovar alguns requisitos e apresentar cópia dos documentos solicitados. (Veja abaixo a relação.)

Em 2022, mais de 360 estudantes foram beneficiados com o auxílio. Segundo a prefeitura, não há limite de beneficiários, desde que o interessado preencha os requisitos.

Documentos necessários para NOVAS inscrições:

Carteira de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente e da composição familiar; (ou certidão de nascimento para crianças que não tenham RG ou CPF);

Comprovação de Estado Civil do Requerente

Casado (certidão de casamento)

Viúvo (certidão de casamento e certidão de óbito)

Separado/Divorciado (certidão de casamento com averbação)

Amasiado (declaração de união estável registrada em cartório)

Solteiro (certidão de nascimento)

Comprovante de endereço do mês atual (deverá estar no nome do solicitante ou de seu responsável);

Comprovante de Moradia

Contrato de locação ou de Financiamento: comprovante de pagamento do mês atual (boleto pago ou recibo de pagamento com assinatura do recebedor);

Casa própria ou cedida: não precisa apresentar comprovantes

Comprovação de renda do requerente e da composição familiar (para todos os maiores de 16 anos):

Assalariados com registro em carteira: Carteira de Trabalho (páginas: foto, qualificação civil, página do último contrato de trabalho, pagina seguinte em branco e última alteração salarial);

Últimos 03 holerites;

Autônomos: Carteira de Trabalho (páginas: foto, qualificação civil, página do último contrato de trabalho, pagina seguinte em branco e última alteração salarial);

Declaração de renda referente aos três últimos meses assinada, com duas testemunhas devidamente identificadas, constando CPF, RG, endereço e telefone e firma reconhecida de todas as assinaturas

Aposentado ou pensionista: Carteira de Trabalho (páginas: foto, qualificação civil, página do último contrato de trabalho, pagina seguinte em branco e última alteração salarial);

Últimos 03 comprovantes de recebimento referentes aposentadoria/pensão contendo o número do benefício – INSS;

Sem fonte de renda: Carteira de Trabalho do requerente e da composição familiar maiores de 16 anos (páginas: foto, qualificação civil, página do último contrato de trabalho, pagina seguinte em branco e última alteração salarial);

Declaração de Inexistência de renda assinada com firma reconhecida (não necessita de testemunha)

Atestado de matrícula no curso superior;

Declaração da Unidade de Ensino com indicação da grade de horários das aulas;

Para os alunos que já estavam matriculados no ano anterior, apresentar histórico escolar/boletim do 2° semestre de 2022;

Declaração de gasto com transporte coletivo:

Van: Contrato da van, com o último recibo de pagamento;

Ônibus: Recibos de passagens ida e volta

Comprovante de Conclusão do Ensino Fundamental e Médio (caso tenha sido bolsista 100%, apresentar declaração da instituição)

Caso tenha filho menor que não resida na mesma residência, apresentar certidão de nascimento.

Laudo Médico de Deficiência Cognitiva ou de Locomoção do estudante (quando houver);

Declaração caso seja afro descendente;

Comprovante de participação como mesário nas eleições (quando houver);

Carteirinha de doador de sangue com validade de até 03 meses (quando houver).

Documentos necessários para RENOVAÇÃO de inscrições:

Atestado de matrícula no curso superior;

Declaração da Unidade de Ensino com indicação da grade de horários das aulas;

Para os alunos que já estavam matriculados no ano anterior, apresentar histórico escolar/boletim do 2° semestre de 2022;

Declaração de gasto com transporte coletivo:

Van – Contrato da van, com o último recibo de pagamento;

Ônibus – Recibos de passagens ida e volta;

Vito Califano