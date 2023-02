Univesp abre inscrições para vestibular e região de São Carlos tem 525 vagas; saiba como participar

Pessoas inscritas no CadÚnico terão isenção de taxa; confira oportunidades e cursos superiores disponíveis. Univesp abre inscrições para vestibular em cidades da região

Reprodução

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abriu nesta segunda-feira (6) inscrições para mais de 25 mil vagas para o vestibular. Na região de São Carlos (SP), são 525 vagas para oito polos (confira lista de cursos e vagas por unidade abaixo).

A inscrição custa R$ 51,75 e para participar não há limite de idade, basta ter o ensino médio completo.

Até o dia 9 de fevereiro, pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) terão isenção de taxa.

No mesmo período será concedida a redução de 50% do valor da taxa para candidatos que estejam estudando e que recebam remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou desempregados.

No preenchimento da ficha de inscrição, os candidatos devem cumprir todas as etapas previstas, responder o questionário socioeconômico, indicar o CPF e seus dados pessoais.

Haverá o Sistema de Pontuação Acrescida para Pretos, Pardos e Índios (PPI) e para alunos que estudaram o ensino médio em escolas públicas.

Além disso, também será possível fornecer os números de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de 2020, 2021 e 2022, para que os resultados sejam considerados na prova objetiva e integrados à nota final.

Oportunidades

Ao todo, são oferecidos nove cursos com três eixos básicos de ingresso pelo processo seletivo.

São eles: eixos de licenciatura, computação e negócios e produção.

O início das aulas está previsto para o final de julho deste ano.

Confira os cursos oferecidos:

Letras;

Matemática;

Pedagogia;

Ciência de Dados;

Engenharia de Computação;

Tecnologia da Informação;

Administração;

Engenharia de Produção;

Tecnologia em Processos Gerenciais.

Região

Brotas, Dourado, Ribeirão Bonito e Rio Claro (SP) somam 30 vagas cada uma, sendo dez por eixo.

Porto Ferreira terá 60 vagas e Pirassununga conta com 75. Araras e São Carlos lideram o número de oportunidades, com 120 (40 por eixo) e 150 (50 por eixo), respectivamente.

