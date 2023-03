Univesp: inscrições para 825 vagas de graduação na região de Piracicaba terminam nesta quinta

Vagas são distribuídas em três eixos: licenciaturas, computação e negócios e produção. ARQUIVO: candidato realiza prova de vestibular

As inscrições para o vestibular da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) terminam nesta quinta-feira (30). Na região de Piracicaba (SP) são 825 vagas para cursos de ensino superior gratuitos.

Os cursos oferecidos são divididos em três eixos de ingresso via processo seletivo: Pedagogia, Letras, Matemática (Eixo de Licenciaturas), Ciência de Dados, Tecnologia da Informação, Engenharia de Computação (Eixo de Computação), Engenharia de Produção e os novos, Administração e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção).

Na região de Piracicaba são 825 vagas divididas em 13 cidades. Confira na tabela abaixo:

Vagas do vestibular 2023 da Univesp

Os alunos do Eixo de Computação farão a opção entre os três cursos, após um ano e meio: Bacharelado em Tecnologia da Informação – BTI (duração de três anos), Bacharelado em Ciência de Dados (quatro anos) e Bacharelado em Engenharia de Computação (cinco anos).

Os ingressantes nas Licenciaturas, cursarão um ano de ciclo básico, com opção de habilitação a partir do segundo ano em Letras, Matemática e Pedagogia (todos com quatro anos de duração).

Os que optarem pelo novo Eixo de Negócios e Produção vão cursar um ano básico e, no segundo, farão a opção entre Tecnologia em Processos Gerenciais (três anos), Bacharelado em Administração (quatro anos) e Bacharelado em Engenharia de Produção (cinco anos).

Vestibular

As inscrições podem ser realizadas pelo site oficial da Vunesp, com taxa de inscrição de R$ 51,75, e as provas ocorrem no dia 28 de maio, às 13h. Já o início das aulas está previsto para o final de julho de 2023.

Para concorrer às vagas, é necessário ter concluído o ensino médio ou finalizar o curso até a data de matrícula. Também é possível utilizar o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de 2020, 2021 e 2022, para integrar a nota final.

Os locais do exame serão divulgados no dia 19 de maio no site e o gabarito oficial sai no dia 29 de maio.

Os cursos serão realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma online na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com facilitadores. Já os polos contam com espaços físicos onde os alunos realizam atividades, provas e discussões em grupo.

Cronograma

06/02 a 30/03: inscrições para o processo seletivo pelo site

19/05: publicação oficial dos locais de prova e convocação para as provas pelo site

28/05: aplicação da prova objetiva e redação

29/05: divulgação do gabarito oficial

03/07: publicação dos resultados e da 1ª chamada no site do vestibular

05/07 a 10/07: data para os candidatos convocados na 1ª chamada efetivarem a matrícula

24/07: início do período letivo

