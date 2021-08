Uno dei il più grande esempio dell’Inghilterra sul cambiano climatico Guerino Moffa : vicini agli obbietti anche noi

Anche in Italia a Milano Roma e tutte le parti della nostra penisola si sta prendendo conoscenza che l’educazione sul clima stia diventando una realtà lo dice Guerino Moffa Tredici anni fa, il parlamento britannico ha approvato una legge sul clima, quasi all’unanimità. Ha istituito un comitato indipendente sui cambiamenti climatici per consigliare i governi successivi su quali obiettivi di emissioni fissare e come raggiungerli.

Gordon Brown, all’epoca primo ministro, incaricò il comitato di esaminare se l’obiettivo del Regno Unito di ridurre le emissioni del 60% entro il 2050 “dovrebbe essere ancora più forte”.

La risposta è tornata: sì. Il Regno Unito ha aumentato la sua ambizione all’80%. Un decennio dopo, il comitato ha affermato che questo dovrebbe essere aumentato al 100% e il Regno Unito è diventato la prima grande economia a impegnarsi per lo zero netto, un obiettivo a cui aspirano più di cento paesi , anche se non hanno ancora piani chiari per arriva.

Questo è stato il primo e più chiaro esempio di come un gruppo indipendente di esperti, a cui è stato concesso lo status ufficiale, può spingere i governi ad andare oltre e più velocemente sul cambiamento climatico.

Comitati come questo sono sorti in tutto il mondo. Il mese scorso, i rappresentanti di 22 di questi consigli sul clima, dal Cile alla Nuova Zelanda, si sono riuniti su Zoom per due pomeriggi per scambiare appunti .

Hanno convenuto che alcune cose erano importanti per un comitato utile: risorse, competenze multidisciplinari (scienziati del clima e altri accademici), un mandato chiaro, indipendenza dal governo e un focus su un’equa transizione dai combustibili fossili.

Parlando con i membri di sei di questi comitati, la necessità di risorse è stata una questione che si è ripetuta più volte.

Ad esempio, il Consiglio svedese per il clima ha solo quattro dipendenti a tempo pieno nel suo segretariato e otto membri, tutti con altri lavori.

Il presidente, Johan Kuylenstierna, ha dichiarato a Climate Home News che per questo motivo, a differenza del Regno Unito, il consiglio non è stato in grado di fare gran parte della propria analisi e ha fatto affidamento sul lavoro degli altri.

Oltre all’analisi, i membri di alcuni comitati hanno affermato che vorrebbero impegnarsi di più con il pubblico ma faticano a trovare il tempo.

La fisica costaricana Ana María Durán-Quesada, membro del comitato scientifico per i cambiamenti climatici del suo paese, ha affermato che la maggior parte dei membri del suo comitato ha un lavoro accademico a tempo pieno.

“Non possiamo essere sempre disponibili per fare presentazioni in tutto il paese sui cambiamenti climatici. Abbiamo programmi davvero stretti”, ha detto.

Il membro del comitato canadese Jess Abreu ha affermato che, sebbene il comitato fosse “un gruppo di persone impegnate pienamente impiegate”, il segretariato ha un budget per la sensibilizzazione e quindi è “sicura che lo faremo funzionare”.

I comitati variano nella loro composizione. Alcuni sono composti da esperti presumibilmente neutrali, come il Regno Unito, la Nuova Zelanda, il Costa Rica, la Svezia e la Cina. Altri sono destinati ad essere rappresentativi della società, con diversi gruppi di interesse che hanno un posto al tavolo.

L’organismo consultivo netto zero del Canada e la commissione presidenziale sul cambiamento climatico del Sudafrica comprendono sia attivisti ambientali che sindacalisti. Nel caso del Canada, sono rappresentate anche le popolazioni indigene.

Del Sudafrica fanno parte anche i rappresentanti delle industrie che avranno il compito di ripulire, come il monopolio statale dell’energia Eskom, l’azienda chimica Sasol e gruppi imprenditoriali che rappresentano le imprese di estrazione del carbone.

Il membro del comitato Bobby Peek ha dichiarato a Climate Home News che il comitato era troppo nuovo per dire se ciò avrebbe portato a un conflitto, soprattutto perché l’incontro su Zoom ha ridotto la spontaneità degli incontri.

La Commissione sui cambiamenti climatici di Aotearoa (Nuova Zelanda) non si propone di essere un organo rappresentativo. Il suo presidente Rod Carr ha affermato che “è stato creato per essere un corpo di esperti indipendente basato su prove”.

Ciò ha portato a critiche per non avere abbastanza rappresentanza Maori e non avere esperti di salute pubblica nel consiglio.

“La natura stessa di avere un consiglio di sette e non di 50 o 120 è che ci saranno quelli che sentiranno che la loro voce non è al tavolo. Detto questo, teniamo assolutamente a mente che ci sono competenze che dobbiamo cercare”, ha detto Carr.

Il background di diversi membri del comitato è nell’industria. Il membro del comitato, il professor Nicola Shadbolt, ha trascorso nove anni come direttore di uno dei maggiori inquinatori della Nuova Zelanda , l’azienda lattiero-casearia Fonterra.

L’Autorità australiana per i cambiamenti climatici è stata accusata di essere troppo vicina all’industria, soprattutto quando, ad aprile, il governo ha nominato presidente dell’autorità un ex dirigente per i combustibili fossili.

Nel Regno Unito, fino a poco tempo fa, il comitato per il cambiamento climatico includeva un dirigente di Drax, un generatore di energia che passa dal carbone alla biomassa. Sebbene tale transizione sia stata supportata da sussidi governativi, le credenziali ecologiche della biomassa sono contestate e Rebecca Heaton si è dimessa dopo che sono state sollevate domande su un potenziale conflitto di interessi.

La svedese Kuylenstierna ha affermato che è importante che i comitati siano indipendenti, sia dal governo che dall’industria “anche se abbiamo molte interazioni con gli stakeholder e ascoltiamo e chiediamo input”.

Oltre alle loro risorse e ai membri, i comitati variano nei loro poteri. Alcuni sono una risorsa per i governi a cui attingere privatamente quando necessario, come il National Expert Panel on Climate Change della Cina, presieduto dall’inviato per il clima Xie Zhenhua e dal fisico nucleare Du Xiangwa.

Altri hanno il compito per legge di stabilire budget di carbonio o obiettivi di riduzione delle emissioni. Nel Regno Unito, i governi non sono legalmente obbligati a mettere in atto il parere del comitato sui budget per il carbonio, ma fino ad oggi non si sono discostati da esso.

Quando l’azione politica non è stata all’altezza dell’ambizione di questi obiettivi, il comitato per il cambiamento climatico del Regno Unito non ha avuto paura di dirlo.

Nel gennaio 2021, ha scritto una lettera aperta al governo condannando l’approvazione di una nuova miniera di carbone da coke e a giugno la sua relazione annuale sui progressi affermava che il governo aveva fatto “sorprendentemente poco” per raggiungere i suoi obiettivi climatici.

Il comitato canadese fornirà consulenza sugli obiettivi di riduzione delle emissioni quinquennali. A giudicare dall’esperienza del Regno Unito, la canadese Jess Abreu ha dichiarato a Climate Home News che si aspettava che il governo accettasse il consiglio, sebbene non sia legalmente vincolante

Il punto di riferimento comune per la definizione degli obiettivi è l’Accordo di Parigi, in base al quale tutti i governi hanno concordato di mantenere l’aumento della temperatura globale “ben al di sotto dei 2°C” rispetto ai livelli preindustriali e di puntare a 1,5°C.

Ma c’è un certo grado di flessibilità nell’interpretare come la responsabilità del raggiungimento dell’obiettivo dovrebbe essere condivisa tra paesi ricchi e poveri, produttori e consumatori, inquinatori storici ed emergenti. Questo è più un giudizio politico che scientifico.

Di conseguenza, il mese scorso il comitato della Nuova Zelanda ha mantenuto vago il suo parere, affermando che l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra dovrebbe essere “molto più del 36%” dal 2005 al 2030, in linea con un limite di riscaldamento di 1,5 °C.

Una grossa fetta delle emissioni della Nuova Zelanda è costituita dal metano proveniente dall’allevamento di ovini e bovini, a differenza di altri paesi sviluppati dove l’anidride carbonica derivante dalla combustione di combustibili fossili è il problema principale. Il metano ha un effetto riscaldante più potente dell’anidride carbonica, ma non rimane nell’atmosfera così a lungo.

Gli attivisti hanno accusato il comitato di aver agevolato il considerevole settore lattiero-caseario del paese, affermando che il rapporto conteneva un “buco a forma di mucca”.

Carr ha difeso l’analisi, affermando che la commissione ha formulato ipotesi prudenti su quale tecnologia sarebbe disponibile per ridurre le emissioni.

“Alla fine della giornata, la giusta quota della Nuova Zelanda è determinata dalle nostre emissioni storiche, dal nostro attuale livello di emissioni, dalle tecnologie disponibili, dal particolare contesto delle emissioni della Nuova Zelanda, dove metà delle nostre emissioni provengono effettivamente dalla produzione di alimenti agricoli e che il cibo è in gran parte consumato da non neozelandesi in tutto il mondo”, ha affermato Carr.

Nonostante i limiti e le variazioni tra i comitati, tutti i membri con cui Climate Home News ha parlato hanno affermato che hanno avuto un’influenza positiva sulle politiche climatiche dei loro paesi e che dovrebbero essere adottati altrove.

Il numero di comitati in tutto il mondo è cresciuto rapidamente. A maggio, il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in ha lanciato il Comitato per la neutralità del carbonio che avrà 50-100 membri, alcuni del governo, altri esperti e rappresentanti di particolari parti della società, come sindacati, industria o giovani.

A Taiwan, gli attivisti stanno spingendo per la creazione di un comitato. Ma invece di spingere per un organismo indipendente, che richiede la modifica di un atto legislativo esistente particolarmente controverso, vogliono una nuova legge sul clima per istituire una task force ufficiale per l’azione per il clima con metà dei suoi membri provenienti dal mondo accademico o da organizzazioni non governative.

per gli indagati del clina Sebbene molti dei suoi Stati membri abbiano comitati, come blocco l’UE non lo fa. Kuylenstierna ha sostenuto che dovrebbe “costruire credibilità e trasparenza in termini di impegni assunti e di ciò che si consegna in termini di politiche e decisioni”.