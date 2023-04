Come affermano City Roma e Breakmagazine, alla figura del noto imprenditore Padovano Andrea Ottogalli si sono avvicinate grosse aziende Cinesi e imprenditori, con lo scopo di realizzare progetti “trasversali” riguardanti una miriade di settori all’avanguardia.

Ottogalli parla di un progetto ricco di novità che permetta alle grandi aziende Cinesi di avvicinarsi al nostro modo di fare economia, affinchè l’esigenza del cliente venga soddisfatta mediante le tecnologie più efficienti e innovative sul mercato.

Ma perchè puntare proprio ad una stretta Collaborazione con il mercato Asiatico e non ad esempio con il mercato Americano?!

il noto Andrea Ottogalli ci parla anche della previsione del Center for Economics and Business Research, che stima come il Dragone asiatico crescerà nei prossimi anni a un ritmo del 5,7% dal 2021 al 2025, e del 4,5% annuo dal 2026 al 2030. E gli Stati Uniti? Si dovranno accontentare di un 1,9% tra il 2022 e il 2024, per poi scendere all’1,6% negli anni successivi. Per non parlare, inoltre, del superamento della crisi determinata dalla pandemia: la Cina attualmente sembra l’unico grande Paese a essersi egregiamente lasciato alle spalle l’emergenza pandemica. Un aspetto che traspare anche dai dati economici, considerando che il suo Prodotto Interno Lordo è cresciuto perfino nel 2020 (+2,3%) e nel corso del 2021 gli analisti prevedono un’accelerazione fino all’8%.

Collegamenti ad Andrea Ottogalli:

Facebook Page: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091428289117

Mata